れいわ新選組の山本太郎代表が、サーフィン帰りに大分県内の高速道路を法定速度69キロオーバーの149キロで走行したとして、罰金9万円の略式命令と運転免許停止90日の行政処分を受けていたことがわかった。党内からは一部批判が出ているものの、都合が悪くなるとダンマリを貫き、無理筋な擁護を展開する議員が目立っている。＊＊＊【写真】れいわ所属議員の「ヤバすぎる山本太郎擁護」を一挙紹介国民が求めているのは、身内に甘