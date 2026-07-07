広島西署によると、7日午前8時40分ごろ、広島市西区井口の倉庫内で「人が倒れている」と近くの作業員から通報があり、駆け付けた警察官が腐乱した成人とみられる遺体を発見した。署によると、遺体は横たわった状態で性別は不明。倉庫の扉は開いており、敷地外から内部が見える状態だったという。事件性の有無も含めて捜査する。現場は、広島電鉄宮島線の井口駅から南西に約500メートルの国道2号線沿い。
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