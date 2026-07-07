7日現在、日本の南の海上では、大型で非常に強い台風9号が沖縄に接近しており、10日から11日にかけて沖縄付近に進む見込みです。この台風の影響は、台風を「横から見る」イメージを持つと理解しやすくなります。沖縄を襲う時速250km…“新幹線並み”の破壊的な暴風この非常に強い台風の中では何が起こっているのでしょうか。メカニズム的な視点で考えてみます。台風中心付近では暖かく湿った空気が勢いよく吸い上げられ、積乱雲が