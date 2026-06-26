【人生逆転！私の勝ち】賞賛の矢印は自分！母はいつも私の手柄をかっさらう＜第27話＞#4コマ母道場
きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。
第27話 母を客観的に見るようになった私【アキナの気持ち】
【編集部コメント】
アキナさんはものすごく大人ですね。お母さんは子どもの成果を自身の子育ての成果として受け取り喜びを感じるタイプだと、だいぶ前から気づいていたのです。そのことに反抗するわけでもなく、ただお母さんが幸せであるならいいかと受け止めることができる。その懐の深さこそが、アキナさんが周囲から慕われる理由なのかもしれません。ハルミさんもアキナさんの本音に触れることができて、また少し自身への考え方が変わりそうですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第27話 母を客観的に見るようになった私【アキナの気持ち】
【編集部コメント】
アキナさんはものすごく大人ですね。お母さんは子どもの成果を自身の子育ての成果として受け取り喜びを感じるタイプだと、だいぶ前から気づいていたのです。そのことに反抗するわけでもなく、ただお母さんが幸せであるならいいかと受け止めることができる。その懐の深さこそが、アキナさんが周囲から慕われる理由なのかもしれません。ハルミさんもアキナさんの本音に触れることができて、また少し自身への考え方が変わりそうですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙