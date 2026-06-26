オランダがチュニジアに３−１快勝→勝点７でF組１位通過。スウェーデンとドローの日本は勝点５で２位…決勝Tでブラジルと対戦【W杯】
現地６月25日に開催された北中米ワールドカップのF組最終節で、オランダ代表とチュニジア代表がカンザスシティ・スタジアムで対戦。今節前の時点でオランダは１勝１分で首位、チュニジアは連敗で既に敗退が決まっている。
初戦で日本と２−２で引き分けたオランダは開始３分、ファン・ヘッケが高速クロスで、相手主将スキリのオウンゴールを誘い、いきなり先制点を奪う。
出足が鋭いオレンジ軍団はさらに７分、FKにファーで反応したファン・ダイクがヘッドで折り返すと、ブライアン・ブロビーが押し込み、あっという間にリードを広げる。
厳しい展開を強いられるチュニジアだが、後半に入って54分に反撃。CKからマストゥリがヘッドでねじ込み、１点を返す。
ただ、オランダは決して流れを引き渡さない。62分にお返しとばかりに、CKからファン・ヘッケが得点した。クーマン監督が率いるチームはその後、攻撃面のタレントであるサマービルやデパイを送り込んだものの、これ以上スコアは動かなかった。
３−１でタイムアップ。快勝したオランダは、勝点７・得失点６でグループステージを終了した。
一方、F組最終節のもう１カードでスウェーデンと１−１で引き分けた日本は、勝点５・得失点４でフィニッシュ。森保ジャパンは決勝トーナメント１回戦で、C組１位のブラジルと対戦することとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】猛烈！オランダがキックオフ直後に奪った２ゴール
初戦で日本と２−２で引き分けたオランダは開始３分、ファン・ヘッケが高速クロスで、相手主将スキリのオウンゴールを誘い、いきなり先制点を奪う。
出足が鋭いオレンジ軍団はさらに７分、FKにファーで反応したファン・ダイクがヘッドで折り返すと、ブライアン・ブロビーが押し込み、あっという間にリードを広げる。
厳しい展開を強いられるチュニジアだが、後半に入って54分に反撃。CKからマストゥリがヘッドでねじ込み、１点を返す。
３−１でタイムアップ。快勝したオランダは、勝点７・得失点６でグループステージを終了した。
一方、F組最終節のもう１カードでスウェーデンと１−１で引き分けた日本は、勝点５・得失点４でフィニッシュ。森保ジャパンは決勝トーナメント１回戦で、C組１位のブラジルと対戦することとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】猛烈！オランダがキックオフ直後に奪った２ゴール