【どうぶつの森】サーティーワンと初のコラボレーション！ マイデザインも
B-R サーティワン アイスクリームにて、任天堂が発売するゲームシリーズ『どうぶつの森』との初のコラボレーションキャンペーンが実施される。本コラボレーションでは、『どうぶつの森』の舞台である島を表現した新作フレーバーのほか、コラボ限定デザインのダブルカップやサンデー、ドリンク、アイスクリームケーキなど、特別な限定商品が発売される。また、「サーティワン島」など、この夏は、サーティワンのお店でも、ゲームでも、のんびり夏ライフを楽しもう。
＞＞＞コラボ商品やサーティーワン島をチェック！（写真30点）
まずはコラボレーション商品を紹介。
7月の新作フレーバーは、「どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス」。
『どうぶつの森』の島を表現したアイスクリームが登場。グリーンのナシ風味アイスクリームは森を、ベージュのリンゴ風味ソルベは砂浜を、淡いブルーの塩ラムネ風味ソルベは海をイメージ。サーティワン初の「サカナ型おかし」を入れて、ゲーム中の海や川に現れる魚影を表現している。サカナ型おかしは、大きくてインパクト抜群で食感もお楽しみいただける。サカナが泳ぐ爽やかな夏の島フレーバーを楽しもう。
新作フレーバーと一緒に楽しむ、ダブルでオススメの組み合わせは、「マスクメロン」と「ポッピングシャワー」。ぜひお好みのフレーバーを楽しんでほしい。
そして、お好きなアイスクリーム（スモールorレギュラーサイズ）を2コ選べる「どうぶつの森 ダブルカップ」は、2種類登場。島の風景にしずえやキャラメルたちが並んだデザインと、たくさんのどうぶつたちと島のフルーツがちりばめられたデザインだ。限定デザインカップで、新作フレーバーとお好きなフレーバーをダブルで楽しもう。
また「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」は、たぬきちと、まめきち＆つぶきちデザインのカップに、旗のピックがアクセントのスペシャルダブルカップ。
お好きなアイスクリーム（スモールorレギュラーサイズ）を2コ選べて、ラバー素材でできた「まめきち＆つぶきち 2連スプーンチャーム」が付いてくる。チャームはミニシリコンリングと金具付きで、ミニシリコンリングを使用すればペンなどにも付けられ、リングを外せばペンケースやポーチのファスナーにも付けられる。
「どうぶつの森 ダブルカップ」または「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」を購入した方には、キャンペーンスタートから全国31万枚限定で、アイスクリーム型ダイカットの「コラボフレーバーステッカー」（全1種）がプレゼントされる。こちらはなくなり次第終了となるのでご注意を。
お好きなアイスクリーム（スモールサイズ）を2コ選べる「夜の島 ダブルサンデー」は、夜の島をイメージしたダブルサンデー。お好きなアイスクリームを2コと、ホイップクリーム、星のかけらをイメージしたこんぺいとう、星や三日月型、かせきのチョコレートをトッピング。さらに、博物館とフータ＆フーコのピックがデコレーションされている。夜の島に登場するおばけのゆうたろうのひんやり保冷剤-バンド付き-で、お弁当や夏のレジャーなどで活用でき、見た目と実用性を兼ね合わせたアイテムだ。
「ジョニーの漂着ブルーソーダ」は、夏の島のようなさわやかなブルーソーダに、お好きなアイスクリームをのせ、ジョニーのピックを飾ったドリンク。カップには、北半球の7月に出現する海の生き物がデザインされている。島の海辺の雰囲気を感じながら、暑い夏にぴったりの味わいだ。
「どうぶつの森 スペシャルセット」は、お好きなアイスクリームを8コお持ち帰りできる、島のどうぶつたちがデザインされたスペシャルセット。夏の手土産やパーティーにもぴったり。さらに、ゲームの中に登場するアイテム「ベルぶくろ」をイメージした巾着型の「ベルぶくろ ランチバッグ」が付いてくる。ランチバッグの内側はシルバーコーティングの素材になっている。
「どうぶつの森 バラエティボックス」は、人気のバラエティボックスがこの時期だけのデザインで登場。お好きなアイスクリームを選んで、島の建物や、どうぶつが描かれた特別なボックスでお持ち帰りいただける。仕立て屋のエイブルシスターズやタヌキ商店、案内所、リゾートホテルなど、個数によってデザインも変わる楽しいボックスだ。たくさんのどうぶつがデザインされているので、好きなどうぶつを探してみよう。
「どうぶつの森 アイスクリームケーキ」は、ご家族やご友人が集まる機会にぴったりの、島にどうぶつたちが集まったにぎやかなアイスクリームケーキ。森や木々をイメージしたグリーンのホイップクリームと、海をイメージしたブルーのホイップクリームで島を表現。ゲームでおなじみのかせきやベルぶくろ、葉っぱのアイコンは、チョコレートでできている。ケーキのフレーバーは、人気フレーバーのポッピングシャワーとチョコレートチップ。島のどうぶつたちのピックを自由に飾れば、自分だけの島が完成。フィルムにも、たくさんのどうぶつたちがデザインされている。
様々な種類のコラボ商品があるので、お好みや状況に合わせて、どうぶつの森コラボを楽しんでほしい。
コラボキャンペーンの期間中、サーティワンの店舗で『どうぶつの森』コラボ商品を購入し、スマートフォン向けアプリ『Nintendo Store』で「GPSチェックイン」を行ったお客様には「オリジナルステッカー」がプレゼントされる。
さらに、2026年7月1日（水）から、Nintendo Switch ソフト『あつまれ どうぶつの森』から訪れることができる「サーティワン島」が公開される。
ここでは、夏にぴったりな陽気で気持ちのよい空間に、昔のサーティワン風のショップが並ぶショッピングエリアや、写真映え抜群の花壇が広がるアミューズメントエリアなど、見どころがたくさん。
マイホームの1Fは、まるで店頭をそのまま表現したかのような再現度。2Fには、歴代ユニフォームなど、サーティワンの歴史を感じられるミュージアムも展開される。
他にも、まるでアイスクリームを持っているかのように見える31種類のフレーバーデザインのうちわや、歴代のユニフォームのマイデザインもゲーム内で入手可能だ。
「サーティワン島」を訪れるには、マイホームのベッドに横になって眠りにつき、ゆめみに夢番地をお伝えよう。夢番地は7月1日（水）に公開されるので、キャンペーンページにてご確認を。
また、7月1日（水）からは 「サーティワン島」で使用されているマイデザインも配布される。
マイデザインは、「サーティワン島」から持ち帰るか、仕立て屋「エイブルシスターズ」にある「マイデザイン・ショーケース」から受け取ることができる。
（C） Nintendo
まずはコラボレーション商品を紹介。
7月の新作フレーバーは、「どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス」。
『どうぶつの森』の島を表現したアイスクリームが登場。グリーンのナシ風味アイスクリームは森を、ベージュのリンゴ風味ソルベは砂浜を、淡いブルーの塩ラムネ風味ソルベは海をイメージ。サーティワン初の「サカナ型おかし」を入れて、ゲーム中の海や川に現れる魚影を表現している。サカナ型おかしは、大きくてインパクト抜群で食感もお楽しみいただける。サカナが泳ぐ爽やかな夏の島フレーバーを楽しもう。
新作フレーバーと一緒に楽しむ、ダブルでオススメの組み合わせは、「マスクメロン」と「ポッピングシャワー」。ぜひお好みのフレーバーを楽しんでほしい。
そして、お好きなアイスクリーム（スモールorレギュラーサイズ）を2コ選べる「どうぶつの森 ダブルカップ」は、2種類登場。島の風景にしずえやキャラメルたちが並んだデザインと、たくさんのどうぶつたちと島のフルーツがちりばめられたデザインだ。限定デザインカップで、新作フレーバーとお好きなフレーバーをダブルで楽しもう。
また「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」は、たぬきちと、まめきち＆つぶきちデザインのカップに、旗のピックがアクセントのスペシャルダブルカップ。
お好きなアイスクリーム（スモールorレギュラーサイズ）を2コ選べて、ラバー素材でできた「まめきち＆つぶきち 2連スプーンチャーム」が付いてくる。チャームはミニシリコンリングと金具付きで、ミニシリコンリングを使用すればペンなどにも付けられ、リングを外せばペンケースやポーチのファスナーにも付けられる。
「どうぶつの森 ダブルカップ」または「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」を購入した方には、キャンペーンスタートから全国31万枚限定で、アイスクリーム型ダイカットの「コラボフレーバーステッカー」（全1種）がプレゼントされる。こちらはなくなり次第終了となるのでご注意を。
お好きなアイスクリーム（スモールサイズ）を2コ選べる「夜の島 ダブルサンデー」は、夜の島をイメージしたダブルサンデー。お好きなアイスクリームを2コと、ホイップクリーム、星のかけらをイメージしたこんぺいとう、星や三日月型、かせきのチョコレートをトッピング。さらに、博物館とフータ＆フーコのピックがデコレーションされている。夜の島に登場するおばけのゆうたろうのひんやり保冷剤-バンド付き-で、お弁当や夏のレジャーなどで活用でき、見た目と実用性を兼ね合わせたアイテムだ。
「ジョニーの漂着ブルーソーダ」は、夏の島のようなさわやかなブルーソーダに、お好きなアイスクリームをのせ、ジョニーのピックを飾ったドリンク。カップには、北半球の7月に出現する海の生き物がデザインされている。島の海辺の雰囲気を感じながら、暑い夏にぴったりの味わいだ。
「どうぶつの森 スペシャルセット」は、お好きなアイスクリームを8コお持ち帰りできる、島のどうぶつたちがデザインされたスペシャルセット。夏の手土産やパーティーにもぴったり。さらに、ゲームの中に登場するアイテム「ベルぶくろ」をイメージした巾着型の「ベルぶくろ ランチバッグ」が付いてくる。ランチバッグの内側はシルバーコーティングの素材になっている。
「どうぶつの森 バラエティボックス」は、人気のバラエティボックスがこの時期だけのデザインで登場。お好きなアイスクリームを選んで、島の建物や、どうぶつが描かれた特別なボックスでお持ち帰りいただける。仕立て屋のエイブルシスターズやタヌキ商店、案内所、リゾートホテルなど、個数によってデザインも変わる楽しいボックスだ。たくさんのどうぶつがデザインされているので、好きなどうぶつを探してみよう。
「どうぶつの森 アイスクリームケーキ」は、ご家族やご友人が集まる機会にぴったりの、島にどうぶつたちが集まったにぎやかなアイスクリームケーキ。森や木々をイメージしたグリーンのホイップクリームと、海をイメージしたブルーのホイップクリームで島を表現。ゲームでおなじみのかせきやベルぶくろ、葉っぱのアイコンは、チョコレートでできている。ケーキのフレーバーは、人気フレーバーのポッピングシャワーとチョコレートチップ。島のどうぶつたちのピックを自由に飾れば、自分だけの島が完成。フィルムにも、たくさんのどうぶつたちがデザインされている。
様々な種類のコラボ商品があるので、お好みや状況に合わせて、どうぶつの森コラボを楽しんでほしい。
コラボキャンペーンの期間中、サーティワンの店舗で『どうぶつの森』コラボ商品を購入し、スマートフォン向けアプリ『Nintendo Store』で「GPSチェックイン」を行ったお客様には「オリジナルステッカー」がプレゼントされる。
さらに、2026年7月1日（水）から、Nintendo Switch ソフト『あつまれ どうぶつの森』から訪れることができる「サーティワン島」が公開される。
ここでは、夏にぴったりな陽気で気持ちのよい空間に、昔のサーティワン風のショップが並ぶショッピングエリアや、写真映え抜群の花壇が広がるアミューズメントエリアなど、見どころがたくさん。
マイホームの1Fは、まるで店頭をそのまま表現したかのような再現度。2Fには、歴代ユニフォームなど、サーティワンの歴史を感じられるミュージアムも展開される。
他にも、まるでアイスクリームを持っているかのように見える31種類のフレーバーデザインのうちわや、歴代のユニフォームのマイデザインもゲーム内で入手可能だ。
「サーティワン島」を訪れるには、マイホームのベッドに横になって眠りにつき、ゆめみに夢番地をお伝えよう。夢番地は7月1日（水）に公開されるので、キャンペーンページにてご確認を。
また、7月1日（水）からは 「サーティワン島」で使用されているマイデザインも配布される。
マイデザインは、「サーティワン島」から持ち帰るか、仕立て屋「エイブルシスターズ」にある「マイデザイン・ショーケース」から受け取ることができる。
（C） Nintendo
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