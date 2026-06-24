米Anthropicは6月23日、チームがSlack上でAIアシスタント「Claude」を共同利用できる新機能「Claude Tag」を発表した。EnterpriseおよびTeamプランの顧客向けに同日からベータ提供が始まっている。

参考：【画像】「Claude Tag」の使い方を説明する動画

「Claude Tag」は管理者が特定のチャンネルへのアクセスや接続するツール・データを許可すると、チャンネル内の誰もが「@Claude」とタグ付けしてタスクを委任できる仕組みで、基盤モデルにはClaude Opus 4.8が使われる。

従来の個人向けチャットとの最大の違いは、チャンネル内に全員が共有する単一のClaudeが存在する「マルチプレイヤー」型である点だ。誰でも作業内容を確認でき、前の人が中断したところから引き継げるほか、会話を追って文脈を蓄積するため毎回ゼロから説明し直す必要がない。許可があれば他チャンネルやツールからも自動で学習するが、プライベートチャンネルからは情報を取得しない。

さらに「アンビエント」モードを有効にすると、必要と判断した情報を能動的に通知し、停滞したタスクをフォローアップする。依頼を受けるとタスクを段階に分解し、利用可能なツールで処理してSlackのスレッドに成果物を返す動作はClaude CodeやCoworkに近い。

提供にあたっては、Slackワークスペースとのペアリング、ツール接続、支出上限の設定、プライベートチャンネルでのテストという4ステップで導入する。既存の「Claude in Slack」アプリを置き換えるもので、管理者は30日以内にオプトインして移行する形となる。

活用例としては、Slackで進行管理する小規模な開発チームがバグ調査やコード作成を委任するほか、編集部などがリサーチや情報の裏取りを任せる使い方が想定される。一方で、常時稼働で会話を読み続ける性質上、どのチャンネルにどのツール権限を与えるかの設計は導入時の要点となる。

Anthropicは社内で製品チームのコードの65%が内部版Claude Tag経由で作られており、データの追跡やサポート対応にも使われているとしている。

「Claude Tag」の背景には、チームチャットを舞台にしたエンタープライズAI競争の激化がある。MicrosoftはCopilotとGraphで、SalesforceはSlackbotで同領域を強化しており、AnthropicはSlack以外のプラットフォームへの展開も予定している。（文＝リアルサウンド編集部）