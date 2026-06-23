「今日好き」米澤りあ、美デコルテ際立つキャミワンピ姿公開「透明感すごい」「肩のラインが美しい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが6月21日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピース姿を披露した。
【写真】「今日好き」19歳美女「肩のラインが美しい」美デコルテ際立つキャミワンピ姿
米澤は、20日に開催されたガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」への出演を報告し、複数のコーディネートでのオフショットを投稿。美しいデコルテが際立つ胸元が大胆に開いた白いキャミソールワンピース姿を公開し「今回はトークステージと、ランウェイ、ブースというような感じでてんこ盛り楽しかった みんな見に来てくれてありがとう」と感想と感謝をつづっている。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「どんな系統の服も着こなしちゃうのすごい」「綺麗な鎖骨」「憧れのスタイル」「肩のラインが美しい」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は「ニャチャン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」19歳美女「肩のラインが美しい」美デコルテ際立つキャミワンピ姿
◆米澤りあ、キャミワンピ姿公開
米澤は、20日に開催されたガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」への出演を報告し、複数のコーディネートでのオフショットを投稿。美しいデコルテが際立つ胸元が大胆に開いた白いキャミソールワンピース姿を公開し「今回はトークステージと、ランウェイ、ブースというような感じでてんこ盛り楽しかった みんな見に来てくれてありがとう」と感想と感謝をつづっている。
◆米澤りあの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「どんな系統の服も着こなしちゃうのすごい」「綺麗な鎖骨」「憧れのスタイル」「肩のラインが美しい」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は「ニャチャン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
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