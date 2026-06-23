米スポーツメディア「ブリーチャー・レポート」（ウェブ版）公式インスタグラムの投稿が2026年6月22日に更新され、サッカーファンの間で波紋を広げている。

「なんでこんな失礼な画像を使うの？」

インスタグラムには、サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会に出場している日本代表MF鎌田大地（29）が、笑みを浮かべながらチュニジアのユニフォームをゴミ箱に捨てている画像が投稿された。

傍らにチュニジア代表MFハンニバル・メイブリ（23）が、呆然とした表情で立ち尽くしている。

これは実際の写真ではなく加工されたもので、コメント欄には同メディアに対する以下のような批判の声が殺到している。

「この投稿は敬意が欠けている」「日本人ですらこれを支持しないだろうな」「我々に敬意を払ってくれ」「チュニジアへの侮辱は一線を超えている」「なんでこんな失礼な画像を使うの？」「これは我が国に対する無礼で侮辱的な行為です」「なんて失礼な写真なんだ！」「これらの偽画像は両国に対する侮辱です。極めて無礼な行為です」「日本人は試合の相手方にこのような失礼なことはいたしません」「日本人はこんなマインドは持ってない」

W杯最多の4得点でチュニジアに快勝

W杯グループFの日本は、21日にメキシコ・モンテレイで行われた第2節でチュニジアと対戦し、4−0で快勝した。

試合は、日本のエース上田綺世（27）が2つのゴールを決めるなど、日本がW杯最多となる4得点を挙げた。

勝ち点「3」を獲得した日本は、グループ2位につけ、敗れたチュニジアは2戦2敗で最下位に沈んだ。

日本は32強進出へ向け、26日に米ダラスで行われる第3節で、1勝1敗のスウェーデンと対戦する。