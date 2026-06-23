この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

市ノ澤翔が、YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」で「【必見】賢い社長は〇〇の話ができる！衝撃の事実をお伝えします。」を公開した。動画では、1万社以上を指導してきた市ノ澤氏が、財務に強い経営者になるための「5つの究極の方法」と、簿記の基礎となる勘定科目の見極め方について解説している。



市ノ澤氏は冒頭で、財務に強くなるための5つのポイントを提示した。1つ目は「5つの利益」を理解することである。損益計算書に登場する「売上総利益」「営業利益」「経常利益」「税引前当期純利益」「当期純利益」のうち、本業の利益を示す営業利益と、通常の事業活動で得られる経常利益の2つが特に重要であると強調した。2つ目は関連書籍から学ぶこと、3つ目は「数字を見る頻度を増やす」ことである。市ノ澤氏はこれをダイエットに例え、「毎日乗ってたら、これやったら体重減る、これやったらダメだっていうのが明確にわかる」と述べ、財務状況も毎日チェックする方が改善のポイントを掴みやすいと語った。



さらに、4つ目として学習用の補足資料を活用すること、5つ目として「やらざるを得ない環境に身を置く」ことを挙げている。自分の意志だけでは継続が難しいため、強制的に学べる環境を作ることが成長の近道だと指摘した。



動画の後半では、財務の前提となる簿記の知識として、勘定科目が「資産・負債・純資産・費用・収益」の5つの属性のどれに該当するかを瞬時に見極めるトレーニングを行った。「貸付金」は将来お金を受け取る権利があるため資産であり、「前払費用」もサービスを受ける権利があるため資産になると解説。一方、「前受金」は事前にお金を受け取っているが、サービスを提供する義務を負っているため負債になると説明した。また、「減価償却費」については「お金が出ていかない費用」であり、利益は減るがキャッシュフローはプラスになる可能性がある特殊な費用であると語った。



市ノ澤氏は最後に、「最初から数字に強い人なんていない！数字に強い経営者になりたければ数字に触れ続けろ！」と結論付けた。日々の事業活動で数字に触れる頻度を上げることが、会社に利益と現金を残す黒字経営の第一歩であると提示して締めくくった。