組み合わせを変えるだけでリターンは大きく変わります。今の相場で最適なミックス比率を公開します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」が、「結局どの組み合わせが正解なのか？リスクを抑えながら資産を増やしたい人向けの組み合わせを紹介します！」と題した動画を公開した。動画では、投資アドバイザーの鳥海翔氏が、全世界株式をメインに据えつつ、高いリターンを狙う「コア・サテライト戦略」における最適なファンドの組み合わせについて解説している。



現在、世界中で株価が高騰している中、安定した全世界株式（コア）に加えて、資産の1割から2割をトレンドに合わせたファンド（サテライト）に投資することで、より高いリターンを狙う戦略が有効だと鳥海氏は語る。投資先を見極めるポイントとして、「伸びる企業は世界中で均等ではない」「AIの中心は表ではなく裏側（半導体など）にある」「株式市場は上位企業に集中している」という3つの動向を提示した。



動画ではサテライト候補として、「NASDAQ100」「FANG+」「S&P500トップ10」「メガ10」「Zテック20」「SOX指数」の6つのインデックスファンドをピックアップ。鳥海氏は各ファンドの構成銘柄や直近のリターン、信託報酬を比較分析した。「Zテック20」はアジアの半導体企業も押さえておりバランスが良い点や、「SOX指数」はリターンが極めて高い一方でボラティリティが激しい点などを指摘。一方、「メガ10」についてはテクノロジー系に特化しきれておらず「どっち付かずのファンドになった」と厳しい見方を示した。



これらの分析を踏まえ、鳥海氏は具体的なポートフォリオの例を提案。無難に攻めるなら「全世界株式80%＋Zテック20 20%」、リスクを取ってさらに攻めるなら「全世界株式80%＋SOX指数20%」といった組み合わせを挙げた。最後に、過去のリターンだけでファンドを選ぶのではなく、「これからどうなっていくのか」を基準に考えることが大切だと強調。「思考停止で長期保有していれば絶対に増えるという考え方はちょっと危険」と述べ、世の中の動きを冷静に見極める重要性を伝えた。