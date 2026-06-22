ウブロ、パステルセラミックの2モデルを発表　限定200本のクロノグラフと限定10本のトゥールビヨン

ウブロは6月、夏の新作コレクション「Hublot Summer」2026年版として、パステルカラーのセラミックを用いた「ビッグ・バン サマー」2モデルと、新色セラミックの「ビッグ・バン」モノクロームモデルを発表した。

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2017年以来、ウブロは地中海の夏を舞台に新作時計を発表する季節企画「Hublot Summer」を展開してきた。2026年の主役となるのは、ミント、ピンク、スカイブルーのパステルセラミック。やわらかな色彩とハイテク素材のエッジを両立し、カラーセラミック分野におけるウブロの技術力を示すものとなっている。

今シーズンの中心となるのは、共通のカラーコードとデザインを備えた2つの「ビッグ・バン サマー」モデル。42mmサイズには自社開発・製造フライバッククロノグラフ「ウニコ」を、44mmサイズには自社開発・製造の自動巻きトゥールビヨンを搭載する。

42mmモデルは世界限定200本。マイクロブラスト加工とポリッシュ仕上げを施したピンクとミントグリーンのセラミックケースに、スカイブルーのセラミックベゼルとケースバックを組み合わせる。ダイアルにはマットなピンクとミントのトーンが配され、地中海に降り注ぐ光の移ろいを映し出している。

44mmモデルは世界限定10本。透明なピンクサファイアクリスタルのダイアルを通して内部のムーブメント構造が浮かび上がる、より建築的な造形を特徴とする。トゥールビヨン機構を備える自社開発・製造ムーブメント「HUB6035」を搭載し、ダイアル側から見えるマイクロローターがエネルギー効率を最適化。約72時間のパワーリザーブを備える。

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どちらのモデルにも、スカイブルー、ミントグリーン、ピンクの交換用ラバーストラップが付属する。チタニウム製のデプロイアントバックルと「ワンクリック」システムにより、瞬時にストラップを着け替えることが可能となっている。

あわせて、ピーチ、ミント、ペトロールブルーの3色によるモノクロームセラミックの「ビッグ・バン」も発表された。33mmモデルは「ビッグ・バン」の歴史で初めてダイヤモンドを配さないデザインで登場し、3針自動巻きムーブメントを搭載。ダイアルからケース、ベゼル、ラバーストラップまでをモノクロームで統一している。

42mmの「ビッグ・バン チタニウム ピーチ セラミック」は、自社開発・製造フライバッククロノグラフ「ウニコ」を搭載。100m（10気圧）生活防水のチタニウムケースに、ピーチカラーのベゼル、スケルトン仕様のダイアル、針、ラバーストラップを組み合わせている。

なお、ウブロは2018年以来、複数の特許と継続的な改良により、従来比で最大300ビッカース硬いセラミックを実現しているという。「ビッグ・バン サマー」コレクションおよび「ビッグ・バン セラミック」コレクションは、ウブロブティック、公式サイトhublot.com、正規販売店にて展開される。ウブロの「5+5年保証」により、保証を最大10年まで延長することが可能となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）