【Lucrea（ルクリア）THE KING OF FIGHTERS'98 不知火舞】 2026年10月 発売予定 価格：25,300円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

メガハウスより、2026年10月に発売予定のフィギュア「Lucrea（ルクリア）THE KING OF FIGHTERS'98 不知火舞」。こちらはSNKの対戦格闘ゲーム「THE KING OF FIGHTERS'98」より、不知火流忍術の使い手である「不知火舞」を立体化したものだ。

今回は、数々のSNK作品に携わってきたイラストレーターのヒロアキ氏による完全新規描き下ろしイラストを元にフィギュア化しており、作中の勝利ポーズをイメージした姿で再現されている。片手に和傘を携えながら振り返る姿は、まるで一枚の和風イラストから飛び出してきたかのような美しさだ。

フィギュアの素材はPVCで、傘部分を含む全高は約280mmだ

見返り美人のように、こちらを振り返りながらウインクする不知火舞。その表情はどこか挑発的でありながらも優雅さを感じさせ、長年シリーズを支えてきた人気キャラクターらしい存在感を放っている。口元に浮かべたわずかな笑みも魅力的だ。

彼女の特徴的なポニーテールは毛束の流れまで丁寧に造形されており、躍動感のあるポージングをより印象的に演出している。髪を束ねている白い飾りや前髪のシャープなラインも美しく、どの角度から眺めても見応え十分な仕上がりだ。

片目をつむってウインクを決めている

この顔の角度がたまらない

傘には「日本一」の文字が描かれている

舞が身につけているのは、おなじみの赤と白を基調とした衣装だ。鮮やかな赤色には夕焼けを思わせるようなグラデーションが施されており、立体物ならではの華やかさが感じられる。衣装のしわや結び目なども細かく作り込まれている点も見どころだ。

力強さとセクシーさを併せ持っている

腕の筋肉の造形も見事だ

手には扇子を携えている

後ろ姿から眺めた際のシルエットも印象的だ。腰のあたりから赤と白の紐が伸びており、そちらが体にまとわりつくように取り囲んでいる。見た目的にも躍動感があり、振り返るポーズと合わせて思わずさまざまな角度から眺めたくなる完成度だ。

おしりの美しさもチャームポイントのひとつ！

腰から脚にかけての造形も美しい

足元も個性的だ

こちらの「Lucrea（ルクリア）THE KING OF FIGHTERS'98 不知火舞」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。これから予約をしようか悩んでいる人も多いと思うが、少しでも気になったなら、お店で実物の出来映えを確かめてみよう！

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