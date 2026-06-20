「困りごとはありますか？」が口癖の営業ほど成果が出ない。一方、売りまくる営業は“質問の方向”がまるで違った

「困りごとはありますか？」が口癖の営業ほど成果が出ない。一方、売りまくる営業は“質問の方向”がまるで違った