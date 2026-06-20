【モンテレイ（メキシコ）＝林信登】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で日本がチュニジアと対戦する１次リーグ第２戦は、モンテレイで現地時間２０日午後１０時（日本時間２１日午後１時）にキックオフされる。

日本で経験のない深夜開催で、一部サポーターから試合後の帰る手段や治安への心配の声が上がる中、現地では様々な対策がとられている。

「無事にホテルまで帰れるか気がかり」。モンテレイスタジアムで観戦予定の東京都江東区の会社経営の男性（３６）は不安そうに語った。ホテルまで電車で１時間ほどかかるといい、「試合後にどんな移動手段があり、どれが最も安全かを調べなければいけない」と話す。

暑さ対策のため、午後１０時に設定された試合開始は期間中、最も遅い時間帯。今大会は、前後半に各３分間の給水時間が設けられるようになり、試合時間は従来より長くなりやすい。

試合終了直後に予想される混雑で、サポーターがスタジアム外に出られるのは、日付が変わった時間帯になる。初戦も観戦した京都市の大学生の男性（２１）は「深夜は治安が気になる。１人でのタクシー利用は危ないので、帰る方向が同じ日本人を探して相乗りする」と語る。

現地の交通機関はどのように対応しているのか。

在メキシコ日本大使館によると、スタジアムから最寄りの地下鉄駅までは徒歩約２０分。通常は午前０時までの運行だが、Ｗ杯期間中は午前２時まで延長される。スタジアムと、ホテルが集まるエリアや空港などを結ぶ無料シャトルバスも午前２時まで運行される。

スタジアム周辺には、ウーバーなどのライドシェア向け乗降場所も複数設けられる。流しのタクシーは高額料金を請求される恐れもあり、大使館は「客引きをしているタクシーには乗車しないで」と呼びかける。

３０年近くメキシコに住む文化人類学者の平井伸治さん（５２）は取材に「大きなイベントの際は電車が遅くまで運行し、これまでも混乱やトラブルは起きていない。警備も強化されるので、安心して観戦を楽しめるのでは」と語る。