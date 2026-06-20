サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が20日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）にVTR出演。20日（日本時間21日）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ第2戦チュニジア戦を前にインタビューに応じた。

本田はNHKで14日（同15日）の初戦オランダ戦、25日（同26日）の第3戦スウェーデン戦で解説を担当。第2戦のチュニジア戦でも日本テレビでスペシャルサポーターとして解説を担当する。

オランダ戦ではその解説が大反響。“本田節”連発でネットでトレンド入りした。

そんな自身への反響について「全然、現地では伝わってこないですけどね」と苦笑。「ここモンテレイ（メキシコ）では、物凄い静かな日々を過ごしてます」と笑顔を見せた。

チュニジア戦での解説も注目されているが、「地味で凄いことも、派手で凄いことも、もちろん、両方伝えられたらなと思っていますけど」と話した。

本田は10年南アフリカ大会、14年ブラジル大会、18年ロシア大会のW杯3大会に出場。前回22年カタール大会ではABEMAなどの中継で“解説者デビュー”を果たし、独自ワード満載の解説が大きな話題を呼んだ。

起業家、投資家としても活動する中、4月にはシンガポール1部ジュロンと今夏に開幕する26〜27年シーズンの契約を締結するなど、独自の路線を突き進んでいる。