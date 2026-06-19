エミライは、FIIOのフルオートマチックのBluetooth対応レコードプレーヤー「TT11」を、6月26日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は29,700円前後。カラーはBlackとBrownを用意する。

「TT11 Black」

「はじめてのレコードライフに安心して使える最適な1台」と位置づける。上位モデル「TT13」と同じ回路設計を採用し、Texas Instruments製「NE5532オペアンプ」を2基直列に搭載。「レコードの溝に刻まれた感動を忠実に再現し、アナログ時代を象徴する温かみのある芳醇なサウンドを忠実に奏でる」という。

フルオート式のため、本体の「START」ボタンを押すだけで、レコードを再生可能。お気に入りの片面を繰り返し再生できる「REPEAT」ボタン、トーンアームを自動でアームレストに戻せる「STOP」ボタンも備える。

「TT11 Brown」

プラッターはオールアルミ合金製で、ステンレススチール製メインスピンドルとの組み合わせにより、スムーズで振動のない安定した回転を実現した。トーンアームは合金製の電着ブラック仕上げ。レコードサイズは7インチ/12インチ切り替え対応で、回転速度は33 1/3、45切り替えに対応する。

カートリッジは交換可能で、好みのものに載せ替えられる。高精度キャリブレーションされたカウンターウェイトにより、針圧は±0.20gの精度で微調整できる。

Bluetooth送信機能を備えており、イヤフォンやヘッドフォン、Bluetoothスピーカーなどとワイヤレスで連携して、レコードを楽しめる。コーデックはSBC。高出力フォノイコライザーを搭載したLINE出力、フォノイコライザーをバイパスするPHONO出力も備える。

ライティングエフェクトも装備

筐体はブラックとブラウンの2色展開。木目調シャーシで「部屋の雰囲気に自然に溶け込みながら、リビング空間の美しさをワンランク引き上げる」という。カスタマイズ可能な7種のライティングエフェクトも利用できる。将来的なファームウェアアップデート用としてUSB-Aポートも装備。

外形寸法は約343×380×109mm、重さは約3,330g。透明ダストカバーやプラッターマットなどが付属する。