「意外と知らない」生後3ヶ月未満の授乳の落とし穴。長く寝ても「3時間おき」に起こすべき3つの理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが、自身のYouTubeチャンネルで「【3時間おき授乳】●ヶ月までは起こしてほしい！その重要な理由とは」と題した動画を公開した。動画では、夜中に長く寝てくれた赤ちゃんを起こして授乳すべきかという、多くの母親が抱える悩みについて言及。生後3ヶ月までは「起こしてでも飲ませるべきだ」という結論と、その裏にある重要な理由について解説している。



生後間もない赤ちゃんが夜中にようやく寝てくれたとき、3時間以上経っても起きない場合、せっかく寝ているのだから起こさずに寝かせておきたいと思うのは自然な感情である。しかしHISAKOさんは、生後3ヶ月までは基本的に起こして授乳した方が良いと語る。その理由は大きく3つあるという。



1つ目は、赤ちゃんの肝臓が未熟であるためだ。「3時間以上ポーンって空けてしまうと、結局エネルギー不足、低血糖を起こす」と危険性を指摘。一度にエネルギーを蓄えられないため、こまめに飲ませることでエネルギーをキープする必要があると説明した。



2つ目は、生後間もない時期は飲むのが下手で、自分が空腹なのか満腹なのかも分かっていないためである。3時間ごとに飲ませることで、飲む力と満腹中枢の発達を促す意味合いがあるという。また、赤ちゃんの中には食への執着が薄く、お腹が空いていることを忘れて眠り続けてしまうタイプの子もいる。欲しがらないからと長時間放置してしまうと体重増加不良につながるため、3時間を目安に授乳を促す必要があると強調した。



3つ目は、母親側の理由である。特に母乳育児の場合、生後3ヶ月未満はおっぱいが軌道に乗り切っていない。「長時間授乳間隔を空けてしまうと、やっぱりおっぱいトラブルが起きやすくなる」と述べ、需要と供給のバランスを整えるためにもコンスタントな授乳が重要だと語った。



授乳のために起こす際、おむつを替えたり服を脱がせたりして完全に覚醒させる必要はないという。赤ちゃんの口元に乳首や哺乳瓶を当てると自然に吸いつく「吸啜反射（きゅうてつはんしゃ）」を利用すれば良いとアドバイスを送った。HISAKOさんは「3ヶ月、100日を超えてくると、急激に楽になってきます」と述べ、生後3ヶ月というターニングポイントまでの踏ん張り時を乗り越えるための具体的な知識とエールを送る形で動画を締めくくった。