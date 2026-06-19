【ナッシュビル（米テネシー州）１８日＝ペン・金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・山崎賢人】

北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に臨む日本代表は１８日、ベースキャンプ地のナッシュビルで全体練習を行った。

この日、１次リーグ（Ｌ）初戦、１４日（日本時間１５日）のオランダ戦（２△２）で左膝を痛め、途中交代したＭＦ久保建英（２５）＝Ｒソシエダード＝が、第２戦のチュニジア戦（２０日＝同２１日、メキシコ・モンテレイ）に臨むチームに帯同しないことが発表され、欠場することが決定した。

これを受けてＤＦ渡辺剛は「能力のある選手ですし、チームの中心的選手だったのは間違いないんで、痛いのは痛いですけど、そのための２６人ですし、誰が怪我しても、しっかり準備できる選手たちが集まってると思うんで、そこは問題ないし、それ以上のプレーを（出た選手が）見せてくれるんじゃないかなと思います」と、チーム一丸で戦う決意を示した。

また久保については「まあ、常に一緒にいるんで、普通に彼自身ポジティブですし。しっかり準備してくれると思うんで、強くなって帰ってくるんじゃないかなと思います」と話した。