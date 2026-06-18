【WATWING】撮影の裏側をお見せします♡「おれたちの1ページ」オフショット集
WATWINGが毎回ひとりずつ編集長になって企画構成を考えた『おれたちの1ページ』のごほうび企画もついにラスト。今回は、全12回の連載をオフショとともに編集部目線でプレイバック！連載は卒業しちゃうけど、またRayに帰ってきてくれることを心よりお待ちしております♡
「おれたちの1ページ」オフショット集
撮影の裏側を振り返り♡
全12回の連載をオフショとともに編集部目線でプレイバック。今回で連載は卒業しちゃうけど、WATWINGへの愛は永遠に不滅！！Rayは6人にとってのHomeなのでいつでも帰ってきてください♡
2025年4月号「キャラクターになりきる。」
曉くんは『呪術廻戦』の五条さん、颯くんは『ONE PIECE』のゾロ。撮影裏ではそれぞれのキャラのセリフやポーズまでマネて大盛り上がり！！
2025年5月号「青春」
最年少仲よしコンビが原宿を制服姿でデート。「イチゴあめが食べたい！」「プリ撮る！」と心まで男子高校生にお戻りの2人でした♡
2025年6月号「写生大会」
画家風コーデを念入りに選ぶ亮編集長。青空の下、絵を描くのに夢中すぎた4人はめずらしく無口だった……というのはここだけの話。
2025年7月号「インターン」
撮影日が颯編集長の誕生日近くだったこともあって、サプライズでお祝い！ケーキを残さずキレイに食べてくれてありがとうー♡
2025年8月号「芝居」
WATWINGきっての熱血派コンビ。いつもはおふざけトークになりがちですが、このときばかりは笑い抜きの超マジメモードでした！！
2025年9月号「挑戦」
BMX初心者とはいえ、抜群の運動神経を誇る3人は一瞬で乗りこなしに成功。撮影が終わっても子どもみたいに遊んでおりました♡
2025年10月号「夏の終わり」
夏の夜の海は風が強くて、浴衣がはだける、花火の火がつかない……とハプニングが多発。それでも楽しんでくれる6人は、神！！
2025年11月号「希空の世界」
この日、可愛いスイッチが入った希空編集長はベビちゃんそのもの。そこにちゃんとつきあうやさしいお兄ちゃんたち、さすがです♡
2025年12月号「食」
食いしん坊な3人が本気を見せた、あの日。撮影を忘れてハンバーガーにがっついていた3人の勇姿は男……いいえ、漢って感じでした！
2026年1月号「未来」
実はこの日、なにも聞かされずに颯編集長に呼び出された亮くん、隆太くん、希空くん。打ちあわせゼロとは思えない大傑作はもはや伝説。
2026年2月号「グランピング」
念願のグランピングでは、肉を焼く人、食べる人、遊ぶ人……と6人のキャラが炸裂。ちなみにこの企画、発案者は実は亮くん（笑）。
Instagram LIVEもやりました！
投票を募る目的で行ったインスタライブでしたが、いつも通りわちゃわちゃがすぎる6人。それもまたWATWINGの最大の魅力♡
連載完走おつかれさまでした！
2年間ありがとうございました！
WATWING
ワトウィン●2019年6月に結成された6人組男性ダンス＆ボーカルグループで、グループ名は「WAT＝WHAT（何）」のスラングと「WING＝翼」から成る。10月からZepp Live Tour「love」が全国6都市で開催、決定！！
古幡亮
ふるはた・りょう●1997年11月8日生まれ、長野県出身。ラストの言葉は「連載終わっちゃうの？さみちぃ。約束のRayでまた落ちあおう！」
鈴木曉
すずき・あさひ●1998年2月15日生まれ、宮城県出身。ラストの言葉は「君と僕とRayのストーリー、どうもありがとうー！！」
郄橋颯
たかはし・ふう●1998年5月8日生まれ、埼玉県出身。ラストの言葉は「2年間Rayさん、れんさい、ありがとうございました。らぶ♡」
八村倫太郎
はちむら・りんたろう●1999年7月28日生まれ、神奈川県出身。ラストの言葉は「2年間ありがとう、でかくなってまた帰ってくるぜ！」
桑山隆太
くわやま・りゅうた●2004年1月27日生まれ、東京都出身。ラストの言葉は「Rayに出会えてうれしかったです。表紙、待ってます！！」
福澤希空
ふくざわ・のあ●2004年2月22日生まれ、愛知県出身。ラストの言葉は「当たり前のことだけど言うね？フッ、Rayとの出会いは唯一無二だぜ」
撮影／北浦敦子 スタイリング／深澤勇太 ヘア＆メイク／山田マキ、永樂結菜（ともに Lila）取材・文／アンドウヨーコ 構成／柿沼奈々子