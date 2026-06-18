Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

アサヒビールは、ウイスキー「ニッカセッション」を12％オフの3,428円（税込）で販売しています。

ニッカ Nikka ウィスキー700ml アサヒ ニッカ セッション 【ウィスキー 日本】[父の日 ギフト プレゼント 贈り物に] Nikka \3,428 （2026/06/17 13:29時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

異なるモルトが織りなす華やかな香りと余韻。自由な飲み方を楽しめる一本

↑アサヒビールの「ニッカ セッション」

ニッカセッションは、グレーン原酒をあえて使用せず、華やかな香りが特徴のスコットランドのモルトと、ふくよかな甘さの宮城峡モルト、力強いビターな余韻が特徴の余市モルトをブレンドしたブレンデッドモルトウイスキー。それぞれのモルトが個性を発揮しながら、まるで心地よい音楽のセッションのように調和した味わいが楽しめるとしています。

オレンジやりんごのような爽やかな香りに始まり、なめらかでクリーミーな口当たり、そしてほのかにビターなピートの余韻がゆっくりと広がるのが特徴。また、「開放」や「自由」への想いが込められた斬新なブルーのボトルも魅力的です。

ストレートやロックはもちろん、ソーダ割りや、柑橘のニュアンスを引き立てるトニック割り、スパイシーなジンジャーエール割りなど、シーンに合わせて自由な飲み方を楽しめるのもうれしいポイントです。

父の日の贈り物や、ご自宅でのリラックスタイムを彩る特別な一本として、お買い得なこのタイミングにぜひチェックしてください！

ニッカウヰスキーを買うならAmazonで！

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post スコットランドと日本のモルトが奏でるウイスキー「ニッカ セッション」がAmazonで3000円台 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.