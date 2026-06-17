米データ会社「コーディファイ・ベースボール」が紹介

【MLB】ドジャース 1ー0 レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地レイズ戦に「1番・指名打者」で出場。6回に先制＆決勝の15号ソロを放って勝利に貢献した。試合終了5分前、米データ会社が“衝撃の事実”を紹介した。

0-0で迎えた6回の第3打席、大谷のバットが火を噴いた。苦手にしている相手先発のラスムッセンが投じた初球、真ん中付近に甘く入ったカッターを完璧に捉えた。打球速度106.9マイル（約172.0キロ）、飛距離427フィート（約130.1メートル）、角度27度を記録した打球はバックスクリーンへ着弾した。

ドジャースはこの1点を守りきり、1-0で勝利を飾った。実は試合終了の5分前、米データ会社「コーディファイ・ベースボール」が自社X（旧ツイッター）を更新し、大谷の15号にまつわる興味深いデータを紹介している。

同社は本塁打の映像とともに「2021年以降、500イニング以上投げた中でメジャーで最も低い防御率：2位ドリュー・ラスムッセン、2.76（投げている男） 1位ショウヘイ・オオタニ、2.62（この打っている男）」と綴った。防御率メジャー1位の“最強投手”が、球界トップクラスの好投手を粉砕する構図。大谷だからこそ生まれたデータともいえる。（Full-Count編集部）