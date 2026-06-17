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満額投資だけでは見えてこない、本当に人生を変えるための新NISA活用法と資産形成術を紹介します！

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YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」が、「満額投資だけでは見えてこない、本当に人生を変えるための新NISA活用法と資産形成術を紹介します！」を公開した。動画では、投資アドバイザーの鳥海翔氏が、小手先のテクニックではなく根本的なお金の増やし方と、豊かな人生を歩むための資産形成術について解説している。



鳥海氏はまず、多くの人が資産形成で挫折する理由として、「いきなり手法に走ってしまう」ことを挙げる。新NISAやiDeCoといった制度にすぐ飛びつくのではなく、お金が増えたらどのような人生を歩みたいのか、自身の理想のゴールを本気で考えることが成功の鍵であると指摘した。



さらに、自身の失敗談を交えながら「気合だけではお金は貯まらない」と語る。かつて鳥海氏は投資用マンションを購入し、家賃収入と自力の資金でローンを繰り上げ返済する計画を立てた。しかし、その後に年収が上がっても生活水準を上げてしまい、結果的に1円も繰り上げ返済ができなかったという。この経験から、人間は簡単には変われない生き物であり、本気でお金を貯めるには仕事や付き合う人など、根本的な「環境を変える」必要があると強調した。



具体的な投資手法として、鳥海氏は「インデックスファンドに投資している」と明かし、全世界株式やS&P500への投資を推奨する。証券会社については、手数料が安く利便性が高いネット証券を選ぶのが合理的だと述べ、対面証券や銀行窓口は手数料が高く、利益相反が起こりやすい傾向にあるとして注意を促している。また、過去30年間の全世界株式やS&P500のリターンが年利9%から10%であることに触れ、年利5%から7%での運用は決して無理な数字ではないと説明した。



最後に鳥海氏は、投資をすること自体が目的ではなく「あなたの理想の人生を実現させること」が本来の目的であると結論付ける。ただ漠然とお金を積み立てるのではなく、自身の理想と現実のギャップにしっかりと向き合い、その差を埋めるために月々いくら必要なのかを逆算して考えることが、真の資産形成への第一歩となる。