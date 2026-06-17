「ムギちゃんのケージを掃除していたらガシャガシャ聞こえるから『皿で遊んでるな』と思って、ふと見たらこれで吹いたわ」



【動画】ハムスター、皿を持ってダンス！

そんなコメントとともにXに投稿された写真が、17万件超の“いいね”を集める大反響となっています。写っているのは、キンクマハムスターの「ムギ」ちゃん（生後10カ月・女の子）です。



仁王立ちになったムギちゃんは、自分の体がすっぽり隠れてしまうほどの大きなお皿を両手で持ち、パクリとかぶりついています。その姿は、まるで巨大な盾を構えた小さな戦士のよう。思わず二度見してしまう光景です。



この姿を見たユーザーからは、大人気漫画『ONE PIECE』の初期に登場する、全身に盾をまとったキャラクター「鉄壁のパール」や、お笑い芸人の「アキラ100%」がお盆を巧みに操る姿に似ているとの声も。



また、「嘘みたいなかわいさ」「もう…アニメ化で！！！！」「レントゲン写真撮ってる最中みたい」「すごい脚力とバランス能力」「すごいですね！ ドヤ顔がかわいい」など、驚きと爆笑の声が相次いでいます。



当時の状況について、飼い主のうまハムさん（@yappyyyer）にお話を伺いました。



お転婆でパワフル！ お皿をくわえて歩き回ることも

ーー撮影時の状況について教えてください。



「お皿やペレット入れを持ち上げたり、くわえたまま歩き回ったりする行動は、あまりしない日もあれば、飽きずに延々とやっている日もあります。何をしようとしているのかはわかりません。ただ、真剣にやっていることはたしかなので、かわいらしくてたまりません」



ーーこの光景を目にした瞬間の感想は？



「初めて見たときは、本当に驚きました。『え？？ 持ち上げてる？？ 重い…よね？？』と。何度見ても笑ってしまいます。とくに今回投稿した写真は、ふいに見たとき、あのポーズになっていたので思わず吹き出してしまいました。おもしろいですし、愛おしいですね」



ーーキンクマハムスターは、一般的に力持ちなのでしょうか。



「ハムスターという小さい生き物が、とんでもないパワーを持っているのは確かだと思います。ただ、キンクマハムスターが一般的に力持ちなのかはわかりません。私自身、ハムスターの飼育歴が浅いので…。もう1匹のタマちゃんは、お皿やペレット入れを持ち上げようとはしないので、性格の違いもあるのかもしれません」



ーームギちゃんは、どのような性格の子ですか。



「お転婆な子です。お皿やペレット入れ、木の球体を持ち上げて運んだり、お菓子箱やキッチンペーパーの芯を噛んで解体したりします。人間にも興味があるようで、体に登ってくることも。一方で、意外と音に反応してびっくりするなど、繊細でビビリなところもあります」



まさに“パワー系女子”という言葉がぴったりのムギちゃん。次はどんな“力技”を見せてくれるのか、期待せずにはいられません。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）