アキラ100%は、日本のお笑いタレント。1974年8月15日生まれ。埼玉県秩父市出身。2017年R-1ぐらんぷり優勝者。
まいどなニュース
Techinsight
とにかく明るい安村は「裸がNG」という韓国での公演で全身タイツを着用
Smart FLASH
10日公開の映画「達人 THE MASTER」では、初の主役に抜擢されている
日刊SPA!
粘着テープを勢い良く引っ張ると、途中でテープが切れるハプニングが発生
ABEMA TIMES
「お正月と生放送の緊張感で、やる前から手が震えていた」と回想
スポニチアネックス
コマ数が多くなる4Kテレビなどでは見ないでほしいと過去に発言している
J-CASTニュース
失敗した直後は、「やっちまった！」「おわった！」と思っていたという
新R25
20日、アキラ100％は生放送でのネタ披露に「冷や汗が止まらない」と告白
「黒ひげ危機一発」中に、飛び出した黒ひげで股間を隠すという離れ業を披露
ナリナリドットコム
「＃テンションMAX」と添えて2ショット写真をInstagramにアップ
ある民放局員によると、万一の失敗に備え、必ず前張りなどで隠すという
デイリー新潮
スクショを添付し、「なぜだ？俺、ミスってたっけか？」と投稿
トピックニュース
指原が、総選挙1位の公約としてかかげていた「さしこ100％」を披露
モデルプレス