歌手のジェリー・ロール（41）が、およそ10年間の結婚生活を送った妻バニー・Xoとの離婚を申請した。TMZによると、テネシー州ウィリアムソンで5月18日に提出された離婚申請書類には、「双方合意の決定」であり、引き続き「家庭内の問題として非公開」にする意向であることが記されている。



【写真】226キロ!?健康に被害もあったころの減量前のジェリー・ロール

500ポンド（約226キロ）以上あった体重を昨年11月には265ポンド（約120キロ）までの減量に成功したことでも話題となっていたジェリーは、今年2月のグラミー賞で「Beautifully Broken」が最優秀コンテンポラリー・カントリー・アルバムに輝いた際、受賞スピーチの中で、2016年に結婚したバニーが「命を救ってくれた」と称賛、「君がいなければ自分の生活を変えることはなかった。死んでいるか刑務所入りかのどっちかだっただろう。君と神がいなければ、自ら命を絶っていたかもしれない」と感謝の言葉を贈っていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）