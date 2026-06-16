YouTubeで生配信

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。NHKの地上波中継の解説には元日本代表の本田圭佑が登場して大きな話題に。現地で一夜明けた日本時間の15日午後8時半過ぎには、自身のYouTubeチャンネルで生配信を行った。

日本-オランダ戦のスコアが動いたのは後半5分だった。オランダのガクポが左サイドで獲得したフリーキック。これは日本がはね返したが、その後にゴール前に上げられるとファン・ダイクが頭でゴールを決めた。

本田はNHK解説で、「押してるって、レフェリー！見て！ほら、押してるやんっ。あかんやん、これ。押してるやん。ファン・ダイク、ファウル」とDF渡辺剛へのファウルを猛アピールしていた。

YouTubeでもこのシーンに言及。「いや、渡辺さんあれ（ファン・ダイクが）押してましたよ」とし、「ただ、あのシーンを何度も見た。ファン・ダイクもね、抜群にね、ちょっと押してる感じ。思いっきりは押していない」と続けた。

本田は日本選手の審判へのアピールが足りないと指摘。「押しが弱い気がする。俺やったらレフェリーのここまでいく」と、左手を目の前に掲げた。

司会者から「危ないです、退場になっちゃうかもしれないです、それは」と言われると、「僕が長友やったら、それやってたかもしれない。退場になってもいい奴が」と不敵な笑みを浮かべていた。



（THE ANSWER編集部）