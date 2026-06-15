“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』の応援上映が、2026年6月25日（木）より全国50館で開催されることが決定した。初週末興収は10.9億円をあげたこともわかった。

マイケル・ジャクソンの命日にあたる6月25日（木）、TOHOシネマズ日比谷、名古屋栄、なんばほか全国50館で実施される。上映では声出し、コスプレ、応援グッズの持ち込みが可能。歓声や応援、楽曲に合わせた手拍子、振り付け、拍手も認められており、劇場でマイケルの名曲とパフォーマンスを観客一体となって楽しめる特別上映となる。

応援グッズはタオルやペンライトなどの持ち込み・使用が可能。ただし、周囲の視界を遮るコスプレや、スクリーン前への移動、撮影・録音、火器類やクラッカー、笛などの鳴り物、飛ぶ・跳ねる・暴れるといった迷惑行為は禁止されている。静かに鑑賞したい場合は通常上映が推奨される。劇場によって注意事項の詳細が異なるため、参加前に各劇場の公式サイトを確認しておきたい。

また、応援上映は6月25日（木）以降も25館以上での開催が決定している。映画館でライブ体験として楽しむ応援上映にも大きな注目が集まりそうだ。

本作は6月12日（金）に日本公開を迎え、6月12日（金）～14日（日）の週末3日間で動員67万2,056人、興行収入10億9,002万3,220円を記録。動員・興行収入ともに2026年公開の邦画・洋画実写映画No.1となる大ヒットスタートを切った。

公開初日の6月12日（金）には17回、13日（土）には83回、14日（日）には71回もの満席回を記録するなど、全国各地で熱狂を呼んでいる。

さらに公開2週目となる6月19日（金）からは、全国の上映劇場で第2弾入場者プレゼント「特製コレクタブルカード Beat It RED ver.」の配布も決定。劇中でも誕生秘話が描かれる「今夜はビート・イット」のパフォーマンスシーンを切り取ったデザインとなっている。

同日6月19日（金）からは、IMAX®上映回限定の第2弾入場者プレゼントとして「IMAX®限定ライブチケット風カード」も先着配布される。こちらは、スポットライトを浴びながら「バッド」を披露するマイケルのステージ姿をデザインしたもの。いずれもなくなり次第終了となる。

映画『Michael／マイケル』は、“キング・オブ・ポップ”として世界的アイコンとなったマイケル・ジャクソンの知られざる人生と音楽を描く伝記映画。監督は『トレーニング デイ』『イコライザー』シリーズのアントワーン・フークア、製作は『ボヘミアン・ラプソディ』のグレアム・キング。主演はマイケルの実の甥であるジャファー・ジャクソン、幼少期のマイケルをジュリアーノ・ヴァルディが演じる。

映画『Michael／マイケル』は大ヒット公開中。では、本作でマイケル・ジャクソン役を演じたジャファー・ジャクソン、その幼少期役のジュリアーノ・クルー・ヴァルディ、プロデューサーを務めた重鎮グレアム・キングへの単独インタビュー動画を公開中。撮影の裏側や背景など、映画がより楽しめるようになる貴重なトークをたっぷり引き出している。