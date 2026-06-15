和の響きと百鬼夜行が交差する“架空アニソン”が高完成度！ 初音ミクが煌めくOP映像に「鳥肌…」「絶対人気アニメ」の声

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『空亡OP/初音ミク「Heaven’s Fall Requiem」』という凛音（Rion）さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

架空アニソン祭2026投稿曲！

作詞、作曲、イラスト、映像…全編個人制作のぼっち系ボカロ女子。

半年ぶりの新作になります！

和楽器３部作の第１部の予定！

空亡OP/初音ミク「Heaven’s Fall Requiem」

架空のアニメ曲を制作し、動画を投稿するユーザー企画「架空アニソン祭2026」。思わず本編が見たくなる高クオリティーの作品が多数登場しています。そのひとつが「空亡OP／初音ミク『Heaven’s Fall Requiem』」です。

この動画は、架空アニメ『空亡（そらなき）』のオープニング映像をイメージして制作されたものです。空亡とは、百鬼夜行の最後に現れるとされる最強の妖怪のこと。MVには和の要素がふんだんに取り入れられており、“和風ダークファンタジー”の雰囲気が漂います。

制作を手がけたのは凛音（Rion）さん。驚くことに、作詞・作曲からイラスト、映像までをすべて1人で制作しているそうです。だからこそ、映像と音楽、そして歌詞のシンクロは見事。大人数ではなしえないレベルで、ひとつの意図が作品全体に貫かれているように感じます。

サウンドには和楽器を多用。冒頭は尺八から始まり、やがて三味線が重なっていきます。画面に現れるのは、草むらで横笛を吹く初音ミク。さらに「原作 凛音P」といったテロップが差し込まれ、視聴感は一気にアニメOPらしくなります。

歌詞と映像からストーリーを想像できるのも楽しいところです。たとえば「百鬼の夜行 嘘も痛みも悲しみも連れて逝く」という歌詞に合わせて、百鬼夜行を思わせる行列が現れます。おそらくこの妖怪たちも本編に登場するではないかと想像が膨らみます。

実は、ストーリー概要は動画説明欄に記載されています。主人公は未来（ミク）。人の心の中がわかる不思議な力のせいで、大量の悪意が流れ込んでくるようになってしまいます。

ある夜、算命学士を名乗る男から「この世の“コトワリ”を書き換える笛」を渡されます。それは、人々の悪しき心を百鬼夜行に変換し、世界を正せるものと説明されました。ですが、笛を吹く行為そのものがこの世を破壊へ導く罠だった……というものです。

この設定を踏まえると、歌詞にある「さあ 共に狂おう 愛おしい世界」という一節も、複数の解釈ができることに気が付かされます。架空作品でありながら、考察したくなる余白まで用意されているのは、この動画の大きな魅力のひとつです。

架空アニメのOP曲という遊び心に、確かな完成度と物語性を詰め込んだ一本となっています。気になった人は、ぜひ動画を視聴してみてください。

視聴者コメント

鳥肌…

音と映像のユニゾンがすごい

絶対人気アニメ

すごかった！！！！！！

かっこよすぎ

文／高橋ホイコ