カタールvsスイス スタメン発表
[6.14 北中米W杯グループリーグ第1節](サンフランシスコ)
※04:00開始
<出場メンバー>
[カタール]
先発
GK 1 マフムド アブナダ
DF 2 ペドロ ミゲル
DF 13 アユブ アル ウイ
DF 14 ホマム アフメド
DF 16 ブアレム フーヒ
MF 4 イッサ ライェ
MF 5 ジャシム ガベル
MF 23 アシム マディボ
FW 8 エジミウソン ジュニオール
FW 11 アクラム アフィフ
FW 15 ユスフ アブドゥルラザーク
控え
GK 21 サラー ザカリア
GK 22 メシャール バルシャム
DF 3 ルーカス メンデス
DF 18 スルタン アル ブリーキ
DF 25 ハシェミ アル フサイン
MF 6 アブドゥラジズ ハテム
MF 12 カリム ブーディアフ
MF 20 アフメド ファティ
MF 26 モハメド アル マンナイ
FW 7 アフメド アラーエルディン
FW 9 モハメド ムンタリ
FW 10 ハッサン アル ハイドス
FW 17 アフメド アル ガネヒ
FW 19 アルモエズ アリ
FW 24 タフシン モハメド
監督
フレン・ロペテギ
[スイス]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 4 ニコ・エルベディ
DF 5 マヌエル・アカンジ
DF 6 デニス・ザカリア
MF 8 レモ・フロイラー
MF 10 グラニト・ジャカ
MF 11 ダン・エンドイェ
MF 13 リカルド・ロドリゲス
MF 17 ルベン・バルガス
MF 20 ミシェル・アエビシェール
FW 7 ブレール・エンボロ
控え
GK 12 イヴォン ムヴォゴ
GK 21 マルヴィン ケラー
DF 2 ミロ・ミュハイム
DF 3 シルバン・ビドマー
DF 18 エライ・キュマルト
DF 24 オーレル・アメンダ
DF 25 ルカ・ジャック
MF 9 ヨハン・マンザンビ
MF 14 アルドン・ヤシャリ
MF 15 ジブリル・ソウ
MF 16 クリスティアン ファスナハト
MF 22 ファビアン・リーダー
FW 19 ノア・オカフォー
FW 23 ゼキ・アムドゥニ
FW 26 セドリック・イッテン
監督
ムラト ヤキン
※04:00開始
<出場メンバー>
[カタール]
先発
GK 1 マフムド アブナダ
DF 2 ペドロ ミゲル
DF 13 アユブ アル ウイ
DF 14 ホマム アフメド
DF 16 ブアレム フーヒ
MF 4 イッサ ライェ
MF 5 ジャシム ガベル
MF 23 アシム マディボ
FW 8 エジミウソン ジュニオール
FW 11 アクラム アフィフ
FW 15 ユスフ アブドゥルラザーク
GK 21 サラー ザカリア
GK 22 メシャール バルシャム
DF 3 ルーカス メンデス
DF 18 スルタン アル ブリーキ
DF 25 ハシェミ アル フサイン
MF 6 アブドゥラジズ ハテム
MF 12 カリム ブーディアフ
MF 20 アフメド ファティ
MF 26 モハメド アル マンナイ
FW 7 アフメド アラーエルディン
FW 9 モハメド ムンタリ
FW 10 ハッサン アル ハイドス
FW 17 アフメド アル ガネヒ
FW 19 アルモエズ アリ
FW 24 タフシン モハメド
監督
フレン・ロペテギ
[スイス]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 4 ニコ・エルベディ
DF 5 マヌエル・アカンジ
DF 6 デニス・ザカリア
MF 8 レモ・フロイラー
MF 10 グラニト・ジャカ
MF 11 ダン・エンドイェ
MF 13 リカルド・ロドリゲス
MF 17 ルベン・バルガス
MF 20 ミシェル・アエビシェール
FW 7 ブレール・エンボロ
控え
GK 12 イヴォン ムヴォゴ
GK 21 マルヴィン ケラー
DF 2 ミロ・ミュハイム
DF 3 シルバン・ビドマー
DF 18 エライ・キュマルト
DF 24 オーレル・アメンダ
DF 25 ルカ・ジャック
MF 9 ヨハン・マンザンビ
MF 14 アルドン・ヤシャリ
MF 15 ジブリル・ソウ
MF 16 クリスティアン ファスナハト
MF 22 ファビアン・リーダー
FW 19 ノア・オカフォー
FW 23 ゼキ・アムドゥニ
FW 26 セドリック・イッテン
監督
ムラト ヤキン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります