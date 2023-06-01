[6.14 北中米W杯グループリーグ第1節](サンフランシスコ)

※04:00開始

<出場メンバー>

[カタール]

先発

GK 1 マフムド アブナダ

DF 2 ペドロ ミゲル

DF 13 アユブ アル ウイ

DF 14 ホマム アフメド

DF 16 ブアレム フーヒ

MF 4 イッサ ライェ

MF 5 ジャシム ガベル

MF 23 アシム マディボ

FW 8 エジミウソン ジュニオール

FW 11 アクラム アフィフ

FW 15 ユスフ アブドゥルラザーク

控え

GK 21 サラー ザカリア

GK 22 メシャール バルシャム

DF 3 ルーカス メンデス

DF 18 スルタン アル ブリーキ

DF 25 ハシェミ アル フサイン

MF 6 アブドゥラジズ ハテム

MF 12 カリム ブーディアフ

MF 20 アフメド ファティ

MF 26 モハメド アル マンナイ

FW 7 アフメド アラーエルディン

FW 9 モハメド ムンタリ

FW 10 ハッサン アル ハイドス

FW 17 アフメド アル ガネヒ

FW 19 アルモエズ アリ

FW 24 タフシン モハメド

監督

フレン・ロペテギ

[スイス]

先発

GK 1 グレゴール・コベル

DF 4 ニコ・エルベディ

DF 5 マヌエル・アカンジ

DF 6 デニス・ザカリア

MF 8 レモ・フロイラー

MF 10 グラニト・ジャカ

MF 11 ダン・エンドイェ

MF 13 リカルド・ロドリゲス

MF 17 ルベン・バルガス

MF 20 ミシェル・アエビシェール

FW 7 ブレール・エンボロ

控え

GK 12 イヴォン ムヴォゴ

GK 21 マルヴィン ケラー

DF 2 ミロ・ミュハイム

DF 3 シルバン・ビドマー

DF 18 エライ・キュマルト

DF 24 オーレル・アメンダ

DF 25 ルカ・ジャック

MF 9 ヨハン・マンザンビ

MF 14 アルドン・ヤシャリ

MF 15 ジブリル・ソウ

MF 16 クリスティアン ファスナハト

MF 22 ファビアン・リーダー

FW 19 ノア・オカフォー

FW 23 ゼキ・アムドゥニ

FW 26 セドリック・イッテン

監督

ムラト ヤキン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります