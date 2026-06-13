音羽-otoha-、ヒトリエ・プロデュース曲 第2弾が、TVアニメ『サンダー３』のEDテーマに決定！

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シンガーソングライター・音羽-otoha-の新曲「しゅるれりら」が、7月放送スタートのTVアニメ『サンダー３』EDテーマに決定したことが明らかになった。この楽曲は、音羽-otoha-が敬愛するロックバンド・ヒトリエによるプロデュース曲の第2弾として7月10日にリリースが決定している。

目下、自身最大規模のワンマンライブツアー「OUR PLANET」(国内6公演・海外2公演)を行いながら、先日はインドネシア・ジャカルタでの初ステージを成功させるなど精力的な活動を展開する音羽-otoha-。

先日リリースされた楽曲「PLAMO」に続き、ロックバンド・ヒトリエによるプロデュース楽曲の第2弾となる「しゅるれりら」が、TVアニメ『サンダー３』エンディング・テーマとして7月10日にリリースされることが決定。また、この2曲の「ヒトリエ・プロデュース曲」をコンパイルしたシングル「しゅるれりら/PLAMO」が8月26日にリリースされることも併せて発表されている。

TVアニメ『サンダー3』は、2022年に講談社「月刊少年マガジン」にて連載が開始されると、瞬く間にSNS上でそのストーリー展開と画力などが話題になり、「次にくるマンガ大賞2022」に異例のスピードでノミネートされた話題作。6月5日より同誌にて最終話が掲載される中、いよいよ7月8日にフジテレビ「＋Ultra」ほかにて毎週水曜24:45〜放送開始となる。

この発表に合わせ、TVアニメ『サンダー３』の第2弾PVも公開。主人公・ぴょんたろうが、迷子になった幼い妹・ふたばを捜す様子が描かれており、この中で音羽-otoha-の新曲「しゅるれりら」を一部、聴くことができる。

これまでも数々のアニメ・ドラマに対し、その作品に寄り添う楽曲を生み出すことで、原作ファンならずとも多くの支持を集めてきた音羽-otoha-。今回、『サンダー３』の世界観に相対しながら、どのような楽曲を書き下ろしたのかは注目が集まるところ。

また2026年初のパッケージとなる「しゅるれりら/PLAMO」についても、これまで様々なアイデアを具現化し、自身の音楽以外の才能をパッケージ作品に落とし込んできた音羽-otoha-だけに、最新パッケージ作品のデザインなどにも期待したい。

＜音羽-otoha- コメント＞

魔法使い、しゃべる猫、なんでも叶えてくれる未来のロボット。

子どもの頃に見ていた世界は、今よりずっと広くて夢に満ちていました。

そんな自由な空想の楽しさを思い出しながら、子どもから大人まで口ずさんでもらえるような、温かくてほんの少し懐かしい楽曲を目指しました。

誰かの想像力と創造力に、そっと火を灯せたなら幸いです。

●配信情報

音羽-otoha-

「しゅるれりら」

プロデュース：ヒトリエ

7月10日リリース

詳細はこちら

https://kmu.lnk.to/shururerira

Lyrics & Music：音羽-otoha-

Produced by：ヒトリエ

Arrangement：ヒトリエ、音羽-otoha-

Guitar：シノダ、音羽-otoha-

Bass：イガラシ

Drums：ゆーまお

●リリース情報

音羽-otoha- ニューシングル

「しゅるれりら/PLAMO」

8月26日発売

【完全生産限定版】

品番：KSCL-6404〜6

予約はこちら

https://kmu.lnk.to/20260826_SG

店舗別特典

Amazon.co.jp：メガジャケ

楽天ブックス：オリジナルA4 クリアシート

セブンネットショッピング：オリジナルピック

アニメイト：オリジナルましかくブロマイド

●ライブ情報

音羽-otoha- 1st full album「LAST PLANET」release one-man tour 2026

“OUR PLANET”（終了後の公演は除く）

7⽉19⽇（日）宮城 仙台darwin 開場：17:00 / 開演：17:30

8月8日（土）福岡 LIVEHOUSE CB 開場：17:00 / 開演：17:30

8月9日（日）香川 高松DIME 開場：17:00 / 開演：17:30

8月30日（日）東京 Zepp Shinjuku(TOKYO) 開場：17:00 / 開演：18:00

チケットはこちら

https://bio.to/-otoha-

海外公演

・クアラルンプール：9月5日 Zepp Kuala Lumpur

EMERGE FEST MALAYSIA 2026

・台北：10月10日(土) The Wall Live House[TAIPEI]

“OUR PLANET＜additional＞” in TAIPEI

●作品情報

TVアニメ『サンダー３』

7月8日よりフジテレビ「+Ultra」ほかにて毎週水曜24:45〜放送開始

フジテレビ 7月8日より毎週水曜24:45〜 ※初回放送は24:50〜

関西テレビ 7月9日より毎週木曜26:15〜 ※初回放送は26:19〜

アニマックス 7月11日より毎週土曜22:00〜

東海テレビ 7月11日より毎週土曜25:45〜

BSフジ 7月12日より毎週日曜25:30〜

北海道文化放送 7月16日より毎週木曜24:55〜

テレビ西日本 7月16日より毎週木曜26:15〜

※放送日時は変更となる場合があります

Netflixにて7月8日世界独占配信

＜イントロダクション＞

これは仲良し中学生トリオが幼い妹を捜す物語――

パッとしない男子中学生“ぴょんたろう”は、なかよし同級生の“つばめ” “ひろし”とともにスモール３（スリー）と呼ばれていた。

元気いっぱいでいたずらっ子な幼い妹“ふたば”に懐かれ、今日も振り回される“ぴょんたろう”

そんな“ふたば”が、ある日迷子になってしまい…！

スモール３は力を合わせてふたばをみつけることができるのか!?

【原作】

池田祐輝（講談社「月刊少年マガジン」連載）

【スタッフ】

作：ひろゆき 文：ひろし 絵：なおゆき

EDテーマ：おとは「しゅるれりら」

【キャスト】

ぴょんたろう：さゆみ

つばめ：なつみ

ひろし：えり

ふたば：ほのか

＜音羽-otoha- プロフィール＞

詞・作曲は勿論、ギタリストとしてのスキルも併せ持つシンガーソングライター。

自らディレクション/エディットまでを手掛ける映像を発信し、TikTokフォロワーは140万人を突破。

アニメ・ドラマなどに数多く楽曲を提供し、ストーリーに寄り添う制作スタイルで、各原作ファンからも高く支持されている。昨年は中国最大規模の楽器エキシビジョン「MUSIC CHINA」に招聘され、「Fender」のニューモデルをプレイ。

また主催するライブでは、自身が敬愛するバンドとして、a flood of circle、ヒトリエを招聘。今年3月には自身最大規模のワンマンライブをKT Zepp Yokohamaで開催。5月より、ソウル・台北での公演を含む全国ツアー「OUR PLANET」がスタート。更に、ジャカルタやマレーシアでのパフォーマンスを行う。

©池田祐輝・講談社／「サンダー３」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『サンダー３』公式サイト

https://thunder3-anime.com

音羽-otoha- オフィシャルサイト

https://otohaofficial.com/