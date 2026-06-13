音羽-otoha-、ヒトリエ・プロデュース曲 第2弾が、TVアニメ『サンダー３』のEDテーマに決定！
シンガーソングライター・音羽-otoha-の新曲「しゅるれりら」が、7月放送スタートのTVアニメ『サンダー３』EDテーマに決定したことが明らかになった。この楽曲は、音羽-otoha-が敬愛するロックバンド・ヒトリエによるプロデュース曲の第2弾として7月10日にリリースが決定している。
目下、自身最大規模のワンマンライブツアー「OUR PLANET」(国内6公演・海外2公演)を行いながら、先日はインドネシア・ジャカルタでの初ステージを成功させるなど精力的な活動を展開する音羽-otoha-。
先日リリースされた楽曲「PLAMO」に続き、ロックバンド・ヒトリエによるプロデュース楽曲の第2弾となる「しゅるれりら」が、TVアニメ『サンダー３』エンディング・テーマとして7月10日にリリースされることが決定。また、この2曲の「ヒトリエ・プロデュース曲」をコンパイルしたシングル「しゅるれりら/PLAMO」が8月26日にリリースされることも併せて発表されている。
TVアニメ『サンダー3』は、2022年に講談社「月刊少年マガジン」にて連載が開始されると、瞬く間にSNS上でそのストーリー展開と画力などが話題になり、「次にくるマンガ大賞2022」に異例のスピードでノミネートされた話題作。6月5日より同誌にて最終話が掲載される中、いよいよ7月8日にフジテレビ「＋Ultra」ほかにて毎週水曜24:45〜放送開始となる。
この発表に合わせ、TVアニメ『サンダー３』の第2弾PVも公開。主人公・ぴょんたろうが、迷子になった幼い妹・ふたばを捜す様子が描かれており、この中で音羽-otoha-の新曲「しゅるれりら」を一部、聴くことができる。
これまでも数々のアニメ・ドラマに対し、その作品に寄り添う楽曲を生み出すことで、原作ファンならずとも多くの支持を集めてきた音羽-otoha-。今回、『サンダー３』の世界観に相対しながら、どのような楽曲を書き下ろしたのかは注目が集まるところ。
また2026年初のパッケージとなる「しゅるれりら/PLAMO」についても、これまで様々なアイデアを具現化し、自身の音楽以外の才能をパッケージ作品に落とし込んできた音羽-otoha-だけに、最新パッケージ作品のデザインなどにも期待したい。
＜音羽-otoha- コメント＞
魔法使い、しゃべる猫、なんでも叶えてくれる未来のロボット。
子どもの頃に見ていた世界は、今よりずっと広くて夢に満ちていました。
そんな自由な空想の楽しさを思い出しながら、子どもから大人まで口ずさんでもらえるような、温かくてほんの少し懐かしい楽曲を目指しました。
誰かの想像力と創造力に、そっと火を灯せたなら幸いです。
●配信情報
音羽-otoha-
「しゅるれりら」
プロデュース：ヒトリエ
7月10日リリース
詳細はこちら
https://kmu.lnk.to/shururerira
Lyrics & Music：音羽-otoha-
Produced by：ヒトリエ
Arrangement：ヒトリエ、音羽-otoha-
Guitar：シノダ、音羽-otoha-
Bass：イガラシ
Drums：ゆーまお
●リリース情報
音羽-otoha- ニューシングル
「しゅるれりら/PLAMO」
8月26日発売
【完全生産限定版】
品番：KSCL-6404〜6
予約はこちら
https://kmu.lnk.to/20260826_SG
店舗別特典
Amazon.co.jp：メガジャケ
楽天ブックス：オリジナルA4 クリアシート
セブンネットショッピング：オリジナルピック
アニメイト：オリジナルましかくブロマイド
●ライブ情報
音羽-otoha- 1st full album「LAST PLANET」release one-man tour 2026
“OUR PLANET”（終了後の公演は除く）
7⽉19⽇（日）宮城 仙台darwin 開場：17:00 / 開演：17:30
8月8日（土）福岡 LIVEHOUSE CB 開場：17:00 / 開演：17:30
8月9日（日）香川 高松DIME 開場：17:00 / 開演：17:30
8月30日（日）東京 Zepp Shinjuku(TOKYO) 開場：17:00 / 開演：18:00
チケットはこちら
https://bio.to/-otoha-
海外公演
・クアラルンプール：9月5日 Zepp Kuala Lumpur
EMERGE FEST MALAYSIA 2026
・台北：10月10日(土) The Wall Live House[TAIPEI]
“OUR PLANET＜additional＞” in TAIPEI
●作品情報
TVアニメ『サンダー３』
7月8日よりフジテレビ「+Ultra」ほかにて毎週水曜24:45〜放送開始
フジテレビ 7月8日より毎週水曜24:45〜 ※初回放送は24:50〜
関西テレビ 7月9日より毎週木曜26:15〜 ※初回放送は26:19〜
アニマックス 7月11日より毎週土曜22:00〜
東海テレビ 7月11日より毎週土曜25:45〜
BSフジ 7月12日より毎週日曜25:30〜
北海道文化放送 7月16日より毎週木曜24:55〜
テレビ西日本 7月16日より毎週木曜26:15〜
※放送日時は変更となる場合があります
Netflixにて7月8日世界独占配信
＜イントロダクション＞
これは仲良し中学生トリオが幼い妹を捜す物語――
パッとしない男子中学生“ぴょんたろう”は、なかよし同級生の“つばめ” “ひろし”とともにスモール３（スリー）と呼ばれていた。
元気いっぱいでいたずらっ子な幼い妹“ふたば”に懐かれ、今日も振り回される“ぴょんたろう”
そんな“ふたば”が、ある日迷子になってしまい…！
スモール３は力を合わせてふたばをみつけることができるのか!?
【原作】
池田祐輝（講談社「月刊少年マガジン」連載）
【スタッフ】
作：ひろゆき 文：ひろし 絵：なおゆき
EDテーマ：おとは「しゅるれりら」
【キャスト】
ぴょんたろう：さゆみ
つばめ：なつみ
ひろし：えり
ふたば：ほのか
＜音羽-otoha- プロフィール＞
詞・作曲は勿論、ギタリストとしてのスキルも併せ持つシンガーソングライター。
自らディレクション/エディットまでを手掛ける映像を発信し、TikTokフォロワーは140万人を突破。
アニメ・ドラマなどに数多く楽曲を提供し、ストーリーに寄り添う制作スタイルで、各原作ファンからも高く支持されている。昨年は中国最大規模の楽器エキシビジョン「MUSIC CHINA」に招聘され、「Fender」のニューモデルをプレイ。
また主催するライブでは、自身が敬愛するバンドとして、a flood of circle、ヒトリエを招聘。今年3月には自身最大規模のワンマンライブをKT Zepp Yokohamaで開催。5月より、ソウル・台北での公演を含む全国ツアー「OUR PLANET」がスタート。更に、ジャカルタやマレーシアでのパフォーマンスを行う。
©池田祐輝・講談社／「サンダー３」製作委員会
関連リンク
TVアニメ『サンダー３』公式サイト
https://thunder3-anime.com
音羽-otoha- オフィシャルサイト
https://otohaofficial.com/
外部サイト
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