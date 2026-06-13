【同居はツラいよ】長男夫婦にはヒミツ！義実家建て替えました【第34話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ 今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、義実家建て替え宣言から起こった一件です。
義母「近いうちにこの家を建て替えようと思っているの」
遠方の義実家への年1回の帰省時中、突然の建て替え宣言。止めても聞かない義両親に長男夫婦は諦めムードです。
義母「お家の間取りはお正月まで秘密です☆」
10か月後に届いた義母からの不穏なメール、さらに数か月後の帰省で驚きの展開に。生活しやすい平屋にでもすると思っていたら、70歳を超える老夫婦2人が暮らすにはあまりにも大きすぎる2階建ての新居が……。
義母「あなたたち家族がいつでも2階に住めるように考えた間取りなの！」
何の相談もなく同居する前提で建て替えられた義実家。いや、そりゃないでしょ。家族の亀裂が起こるまでのカウントダウンがスタートしました……。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、義実家建て替え宣言から起こった一件です。
義母「近いうちにこの家を建て替えようと思っているの」
遠方の義実家への年1回の帰省時中、突然の建て替え宣言。止めても聞かない義両親に長男夫婦は諦めムードです。
10か月後に届いた義母からの不穏なメール、さらに数か月後の帰省で驚きの展開に。生活しやすい平屋にでもすると思っていたら、70歳を超える老夫婦2人が暮らすにはあまりにも大きすぎる2階建ての新居が……。
義母「あなたたち家族がいつでも2階に住めるように考えた間取りなの！」
何の相談もなく同居する前提で建て替えられた義実家。いや、そりゃないでしょ。家族の亀裂が起こるまでのカウントダウンがスタートしました……。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部