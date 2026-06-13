◇プロ野球セ・パ交流戦 ロッテーDeNA(13日、ZOZOマリン)

ここまで6連敗中のDeNA。この日は試合序盤から打線が奮起し、2回表までに10点リードとしています。

対するロッテの先発は田中晴也投手。初回の1アウト1塁の場面では、佐野恵太選手が先制タイムリーを放ちます。さらに筒香嘉智選手もヒットで続くと、1アウト1、3塁からゴロの間に1点を追加。初回から幸先良く2点を先取します。

さらに2回にも、四球とヒットで1アウト1、2塁の好機をつかみ、蝦名達夫選手がタイムリー。さらに1アウト1、2塁の好機では牧秀悟選手がバックスクリーンに飛び込む3ランホームランを放ちました。

続く佐野恵太選手が9球粘ったすえ四球をもぎ取り、ロッテ・田中投手をノックアウト。マウンドには2番手・坂本光士郎投手を迎えるも、後続も四球で出塁し、1アウト1、2塁の好機では勝又温史選手にプロ初ホームランとなる3ランホームランが生まれました。ベンチから身を乗り出すように目で追っていた相川亮二監督も、一発にガッツポーズ。喜びを爆発させました。

DeNA打線はその後も、幸運なポテンヒットなどで得点を追加。2回表までに10点リードと大暴れを見せています。