11日、神奈川県相模原市の河川敷で女子高校生を殺害したとして元交際相手の少年が逮捕された事件で、少年が「複数回、復縁を迫ったが断られた」などと話していることがわかりました。

■19歳の少年“何度も復縁を迫っていた”

殺人の疑いで逮捕された19歳の少年。何度も復縁を迫っていたと話しているといいます。

19歳少年（捜査関係者による）

「複数回にわたって復縁を迫ったが断られていた。当日も被害者を呼び出し復縁を迫ったが、断られたので犯行に及んだ」

女子高校生の首をしめるなどして、殺害したとみられています。

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少年の知人

「ずいぶん印象が変わったと思ったのは2年くらい前。たばこも吸うようになった。素行が悪くなった話は聞いていた」

■女子高校生の自宅近くに迎えに来ていたか

亡くなった高校3年生の佐藤唯来さん。少年と交際したきっかけは、SNSでした。

捜査関係者によると、佐藤さんが投稿していたTikTokをきっかけに、少年がアプローチし、交際が始まったといいます。

期間がどれくらいだったのかはわかっていませんが、2人はその後、交際を解消。そして、10日の夕方のことでした。

女子高校生

「元交際相手に会いに行く。呼び出された」

そう家族に告げ、女子高校生は家を出ます。

自宅近くに、少年が女子高校生を迎えに来ていたとみられ、この周辺で2人は合流します。

■携帯電話のGPS情報もとに河川敷を捜索

女子高校生が住んでいたのは座間市。2人が合流した場所から相模原市の現場まではおよそ4キロです。2人がどのように移動したのかは分かっていません。

そして、日付が変わろうとした頃。心配した母親が通報し、警察が捜索を開始。携帯電話のGPS情報をもとに河川敷を捜索したところ、11日午前2時前、女子高校生は遺体となって発見されました。

この日も、復縁を迫り、断られたとみられる少年。

元神奈川県警捜査一課長 鳴海達之氏

「どこかしらで愛情が殺意に変わっていく。どこで殺意が芽生えて、どういうふうに変遷していったのか（少年の）心の動きが大事。取り調べの中で、時系列的にこの時期からこうなったという話を出していけば、全体像は自然に出てくる」