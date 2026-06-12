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料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「かけるだけ。たった3つで麻薬級のやみつき冷奴」と題した動画を公開しました。調味料3つを混ぜてかけるだけで完成する、超簡単な冷奴レシピを紹介しています。



動画では、手頃な絹豆腐を使用し、空になった豆腐のパックを再利用してタレを作るという洗い物を減らす工夫も披露。タレの材料は、2倍濃縮のめんつゆ大さじ2、適量のチューブにんにく、コチュジャン大さじ1の3つのみ。これらをコチュジャンが溶けるまでしっかりと混ぜ合わせ、「最強の味」という濃厚な甘辛ダレを作り上げます。



続いて、水分を軽く切った豆腐に完成したタレをかけます。この時、豆腐に包丁で切れ目を入れておくと「味が染み込みやすい」とのこと。タレをかけたら蓋をして、冷蔵庫で2時間以上じっくりと漬け込みます。



2時間経過後、いりごま、カットネギ、ごま油をお好みでトッピングすれば出来上がりです。動画の最後では「安くて、簡単で、旨い」と太鼓判を押しており、そのまま食べるだけでなく、ご飯に乗せるアレンジもおすすめしています。



火を使わずに作れるため、もう一品欲しい時や手軽なおつまみとして大活躍間違いなしのレシピ。ぜひ今夜のおかずに試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・絹豆腐 2個（木綿でも可）

・2倍濃縮めんつゆ 大さじ2

・にんにく 適量

・コチュジャン 大さじ1

・いりごま 適量（お好みで）

・カットネギ 適量（お好みで）

・ごま油 適量（お好みで）



［作り方］

1. 絹豆腐を保存容器に入れる。

2. 空いた豆腐パックなどにめんつゆ、にんにく、コチュジャンを入れ、コチュジャンが溶けるまでよく混ぜ合わせる。

3. 豆腐の水分が出ていたら軽く切り、2のタレをかける。

4. 豆腐に包丁で切れ目を入れる。

5. 蓋またはラップをして、冷蔵庫で2時間以上漬け込む。

6. お好みでいりごま、カットネギ、ごま油をトッピングして完成。