＜将来、不安＞ママ友も友達も本当にいない人って少ない？ひとりぼっちの空しい未来が見える…
世の中を見ていると、リアルでもネットのなかでも、みんな何かしら誰かと仲良くしているように見えませんか？ しかしそうやって見えているものはごく一部のものかもしれません。みんながみんな、本当に友達がいるのでしょうか。
『本当に友達がいない人っている？』
子育てに追われているなかで、ふと「私、友達いない……かも」なんて感じたことはありませんか？ もちろん、「ない」と答えるかたもいるでしょうが、投稿者さんと同じような不安や焦燥感に襲われるママもいるかもしれません。地元の友達も学生時代の友達もみんな疎遠になった。気軽にLINEしあうママ友もいない、職場の人とは壁ができてしまっていて世間話も続かない。このような現状に、「私だけ？」と悩みはじめたのでしょうか。さて、この問いかけにママたちはどのような反応を見せるのでしょう。
『いません。誰もいません』
『1人は孤独だと感じるタイプではないから、友達がいなくてすごく楽』
“友達がいない”というワードは、誤解を生じやすいですよね。友達がいないとダメなわけではありませんが、友達もいないのかと人格を否定されるケースもなきにしもあらず。しかし、声を寄せてくれたママのなかには、自分自身で選択して友達がいない生活をエンジョイしているママもいたのです。ただ、友達がいなくて今は充実しているけれど、この先どうなるかわからないといった声もあり、ママたちの複雑な胸の内が垣間見えるようでした。
友達がいなくていいこともある
『大人になってから、ひとりが最高に好きだと気づいた。あと雑談がめちゃくちゃ嫌いだとも気づいた。プライベートの話をまったくしたくないし、知られたくない。他人の話も聞きたくない』
『ママ友も友達もいないわ。気がラク。今さらほしいとも思わない。人のことを知りたくないし、自分のことも話したくない。ときどきママ友のほしい人が必死になって寄ってくる。いつも私がひとりでいるからかもしれない。正直ウザいと思っている』
寂しいとか不安だとかいう感情のあるなしに関係なく、友達がいないほうが気が楽だと考えるママもいるようです。これはあくまでも“個人差”ですよね。自分の話もしたくないし、人の話も聞きたくない。家事や子育て、仕事や介護などに追われていると、この気持ちもなんとなくわかるような気はします。たとえ、誰かに聞いてほしい話があったとしても、とてもじゃないけど他人には話せない内容なケースもありますし、聞いたら相手の話も聞かないといけないかあという“面倒くささ”もでてきそう。そうなれば、ひとりも悪くないかなといった答えにたどり着くのかもしれません。
ひとりも悪くないよ
『子どもが大学生になり、ママ友とも疎遠に。だからさらに自ら疎遠にしたって感じ。ついでに友達も全部。マジで人間関係の整理、最高。基本根っからひとりが好きだから、子育てが落ち着いてやっと人間関係を整理できてホッとしている。家族といるかひとりでいるかかな。ちなみに今月人生初のひとり旅をするんだ』
投稿者さんをはじめ、友達がいないとこぼすママたちからは、さまざまな不安の声が寄せられていました。子育てが終わったとき、誰もいなかったらどうしようとか、家族もいなくなったら本当に孤独になってしまいそうだとか。誰しも抱えてしまう悩みかもしれません。でも、ひとりにはひとりのよさがある。そのように語ってくれるママもいます。もし、あまり気乗りしないのに友達を作ろうと考えているのであれば、ちょっと立ち止まって“ひとりを楽しむ”未来を想像して行動してみてもいいかもしれません。
ママ友・友達がいない人は意外に多い？
『難しいよね。一緒にカフェに行ける友達がほしいんだよね』
『さみしく感じることもあるし、仲良しの人がほしいとも思うんだけどね』
今回の投稿者さんへのママたちの反応を見ていると、意外に友達やママ友のいないママは多いのだなと感じました。そしてそのようなママたちは、友達・ママ友がほしいと思っているケースもあれば、ひとりをエンジョイしているケースもあり、個人差の大きいものであることも見えてきます。とりあえず、ママ友・友達がいないのは投稿者さんだけではなさそうですし、これを読んでくださっている皆さんだけでもなさそうです。だから自分だけと不安がることはないでしょう。ここは思い切ってひとりをエンジョイする術を探してみませんか？ 何かを見つけて楽しんでいると、知らない間に周りに人が増えている……なんてこともありそうですよね。視野をひろげて、毎日を楽しみましょう〜！