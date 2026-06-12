北海道江別市の公園で2024年10月、大学生の男性・Xさん（当時20）が男女6人から集団暴行を受け、死亡した事件。発端は、Xさんと八木原亜麻被告（21）の交際トラブルだった。強盗致死などの罪で起訴された6人のうち、川村葉音被告（21）、瀧澤海裕被告（当時18）、少年B（当時16）計3人の裁判員裁判が5月25日より、札幌地裁（高杉昌希裁判長）で開かれている。

【写真】川村容疑者が投稿していた龍のタトゥーシール姿。アルバイト先で八木原被告とダンスする写真。主犯だった川村被告の高校の卒アル写真も

6月5日の公判では、川村葉音被告に検察官から無期懲役の求刑がなされた。判決は6月25日に予定されている。

6月3日の裁判から、被告人3人の裁判は分離され、1人ずつ公判が開かれている。3日から行われた川村被告単独の公判では、本人が被告人質問で遺族への謝意や反省を述べた。弁護人は暴行の主犯である川口侑斗被告（当時18）との一方的な関係などを主張し、情状の材料を述べたが、質問者が弁護人から検察官に変わると、検察官はその情状事実を一つ一つ潰すように質問を続けた--裁判を傍聴したライターの普通氏がレポートする。【全4回の第3回。第1回から読む】

「ノリっぽく言いました」

弁護人からの質問では、川村被告が事件当時、A被告に対して一度「もういいって」と犯行を止めようとした、と主張された。検察はその主張について突っ込んだ。犯行への関与度という点で重要な供述であるにも関わらず、犯罪事実に関する被告人質問では触れられることがなかった内容だったからだ。

止めようとしたことを主張するようになったのは「弁護人に聞かれて思い出した」ためと答える。しかし、弁護人から提出された川村被告の反省文にも、当日止めようとした記載はなかったと指摘をする。

検察官「シンプルに言うと、嘘ついてませんか？ ってことなんです。止めていたなんて大事そうな話を急に思い出すって」

川村被告「私が本気で言ったらキレられたと思うから、ノリっぽく言いました」

検察官「念のため聞きますが、『ノリ』ってなんですか？」

川村被告「真剣じゃなく、ふざけるみたいに」

暴行の終盤、Xさんの服を脱がすという場面であった。その中で、ノリで止めていたと聞かされた遺族の心中は察するに余りある。

また、暴行が始まった際にXさんの口から血が流れているのを認めながら、止めようとしなかった点も追及される。川村被告の主張では、A被告からの暴行で同様に出血していることにより、それくらいの出血では警察沙汰にならないと思ったとのことだった。

しかし、暴行が始まって3分ほどの動画では、Xさんはすでに倒れこむような状態であった。川村被告は、今ではすでに心配となる状態であるとわかると答える。

検察官「事件のときと今と何が違うんですか」

川村被告「考えるようになりました。事件のときは、深く考えることがあまりなくて」

検察官「場の空気を読まずにいじめられていた高校の経験から、考えるようになっていたのでは？」

川村被告「……」

検察官「高校のときから、人からどう思われるか気にしていたのではないですか？」

川村被告「人目は気にするようになっていました」

検察官「全体的に浅い」と評し、続いて、彼氏であったA被告から暴力を続けていたのに父親に相談しなかった理由を問う。相談することでA被告が父親に手を上げることが心配だと答えるも、「そんな人、付き合わない方がいいんじゃないの」と一蹴した。

「金持ってるぞけっこう。マジで持ってるからね」

事件後にやりとりがされたグループLINEについても聞かれる。

出頭をほのめかす八木原被告に対し、川村被告はグループ内で「ウチ、一人でボコしに行く。メッタメッタのボッコボコに」と送っている。前日、母親が出廷し自身の言葉遣いの影響を憂いていたが、家庭環境でなく川村被告自身の言葉であると指摘する。

また、次のようなやりとりもある。川口被告からの「俺も（八木原被告に）ヤキ入れて金取りたい」というメッセージに対し、川村被告は「（八木原被告は）金持ってるぞけっこう。マジで持ってるからね」と送っているのだ。

検察官「人から金銭を奪って死なせた後にする会話ですかね？ 本心じゃなくてもしちゃいけないんじゃないですか」

川村被告「今ではありえないと思ってます」

検察官「流された、恐かった……その主張はいいんですが、同調圧力を（周囲に）かけているのあなたなのでは？」

川村被告「……」

検察官「あなたの行いで、人（他の加害者）が動いた側面があるんではないですか」

川村被告「はい」

これまで、暴行を止めなかった点の反省はあっても、暴行の回数、強度が川口被告などには劣るという主張が感じられた川口被告。しかし、本人に意図しない部分もあろうが、主体的、主導的に犯行していた面を指摘されるようになる。

そしてこの指摘は、裁判員、裁判官からの質問で激化する。

「考える力がついていない」

裁判員の一人は、川村被告が事件のきっかけを作ったように思えると指摘。そして、自身の苛立ちを、すぐ言葉などで表現したり、感情を抑える努力ができたら、事件は起きなかったのではないかという指摘に、「私もそう思います」と肯定した。

別の裁判員は反省文を引用した。「最初から金を取るつもりで暴力をふるったのか。いいえ、金を取る気も暴力をふるう気もなかった。話し合いで（Xさんに）怒りを向け、暴力に至ってしまった」という記述だ。

裁判員「暴力をふるうほどの怒りとはなんですか」

川村被告「事件の日、なんでそこまでイラついたかわからないが、ふるってしまいました」

裁判員「川口被告やA被告に逆らえなかったと言いつつ、自分もキレちゃったと？」

川村被告「はい」

裁判員「それぐらいアタマに来ちゃっていたと？」

川村被告「はい」

すると裁判長がすかさず「ちょっと待って、今の答えで本当にいいの？」と間に入る。

これまで、川村被告がふるってきた暴力は、川口被告らに逆らえなかったり、「場の流れ」などと主張してきたが、自身の怒りに任せた暴行もあったと供述した。

また、金銭を要求するような文言について、川口被告が発した言葉に「つられて、反射的に」などと答える。

裁判長「意味が分からない。自分もほしかったから言ったんじゃないの？ 反射って、熱かったら『熱っ』っていうもんですよ。他の人が犯罪行為を言ったら、それを反射で言うの？」

川村被告「何も考えずに言いました」

裁判長「こんな言葉、考えなきゃ出ないんじゃないの。日常的に使う言葉ですか」

川村被告「違います」

裁判長「反省文をたくさん書いた努力は認めます。しかし、その原因が反射とかつられたなんて言葉じゃ済まされないです。考える力がついていない。理由をまだまだ考えないと」

川村被告「はい」

「ラーメンが苦手だったから残した」

公園に向かう車内の中で、Xさんについて「背が低い」、「ボクシング経験者」と川口被告に紹介した矛盾点も指摘される。川村被告は、Xさんと直接会ったときに「頭がいい」「悪い印象ではない」と感じていたという。

後に紹介した内容が誤りと指摘されるが、車内が緊張した空気になったという。

「思い浮かんだまま答えた」という川村被告に、暴行を誘発する意図がどれほどあったかはわからない。しかし、「別れ話の話し合いに行こうとする相手の情報は『頭がいい』のほうが適しているのでは？」の指摘に「確かに」と答えた川村被告の口調は、心底驚きに満ちており、一拍置かずに思うがまま当時も答えていたのであろうと推察させた。

もう一点、裁判においても被告人が思うがまま回答してしまう特性を感じさせる場面があった。事件時に川村被告がXさんをどれほど心配していたかの質問を行っていた流れで、犯行後に訪れたラーメンチェーン店で「ラーメンを全て食べたのか」と問われた。川村被告は注文したラーメンを一部残したという。その理由を問われると「そこのラーメンが苦手だから」と答えた。

本心で答えたであろう、この回答を非難してはならない。ただ筆者は、川村被告が「何も考えずに」発言する特性があるとこの時、改めて感じた。そして、この事件はどうしたら防げたのだろうかと思ってしまった。

最後に裁判長が質問する。川村被告が小学校の先生になりたかった夢があったことを聞いた後のことだ。

裁判長「殴っちゃいけない、物を盗（と）っちゃいけないって小学以前の話ですよね。そんなことするあなたがなれる職業ですか？ 何を教えようと思ったの」

川村被告「勉強や、生活でダメなこととか」

裁判長「あなたがわかってないじゃないですか。ムカついたら暴力、周囲が金を要求していたら自分もする。どういうつもりで生活していたんですか」

川村被告「よくわかりません」

裁判長「あなたがわからないと周りもわかりません。もっともっと、しっかり考えてください」

裁判官からの質問が終わると、川村被告はこれまでになくうなだれていた。

この後、被害者であるXさんの父、母、姉の意見陳述がなされた。特にXさんと仲の良かった姉は、被告らに対し「心の底から死んでほしい」と怒りをあらわにするのだった--第4回記事で詳報する。

（第4回記事につづく）

◆取材・文／普通（裁判ライター）