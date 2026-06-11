浜田雅功MC『プレバト!!』俳句査定で衝撃「史上最低点」「2点」飛び出す…「そのままパクっただけ」【ネタバレ】
お笑いコンビ・浜田雅功がMCを務めるMBS・TBS系バラエティー番組『プレバト!!』（毎週木曜 後7：00）が11日放送され、人気の「俳句査定」で衝撃の点数が生まれた。
【動画】浜田雅功「2点!!??」 『プレバト!!』衝撃の俳句査定…予告編
今回の俳句査定は、5人が「あいにくの雨」をお題に句を詠み、モーニング娘。'26・牧野真莉愛に対する夏木いつき先生の評価は「2点」だった。浜田は「2点!!??」と驚くなどスタジオがどよめき、清水麻椰アナは「（番組開始から14年で）史上最低点だそうです」と説明した。最下位と目されたバッテリィズ・エースは「まじっすか！」と喜んだ。
牧野の句は「虎が雨 真莉愛のいい人 つれて来い」だった。牧野自身は「写真とお題を見て、この雨はうれしそうな雨じゃなくてちょっとかわいそうな雨だと思って」とし、「私の大好きな新庄がきてくれたら雨もやむのにな」と語った。
これを夏木先生はばっさり。「虎が雨」の引用はほめたものの、「（『雨の慕情』の）歌の流れをそのままパクっただけ」「発想をぱくって、フレーズをパクって、そしてニコニコそこに座っているあなたがすごい！（笑）」「添削しろと言われても私は手の下しようがない（笑）」とお手上げだった。
MC
浜田雅功
清水麻椰（MBSアナウンサー）
ゲスト（五十音順）
安藤美姫
石原伸晃
市川紗椰
小西桜子
バッテリィズ（エース・寺家）
牧野真莉愛（モーニング娘。'26）
山口もえ
薮宏太（Hey! Say! JUMP）
名人・特待生
梅沢富美男（特別永世名人）
こがけん（名人2段）
専門家ゲスト
夏井いつき（俳人）
野村重存（画家）
【動画】浜田雅功「2点!!??」 『プレバト!!』衝撃の俳句査定…予告編
今回の俳句査定は、5人が「あいにくの雨」をお題に句を詠み、モーニング娘。'26・牧野真莉愛に対する夏木いつき先生の評価は「2点」だった。浜田は「2点!!??」と驚くなどスタジオがどよめき、清水麻椰アナは「（番組開始から14年で）史上最低点だそうです」と説明した。最下位と目されたバッテリィズ・エースは「まじっすか！」と喜んだ。
これを夏木先生はばっさり。「虎が雨」の引用はほめたものの、「（『雨の慕情』の）歌の流れをそのままパクっただけ」「発想をぱくって、フレーズをパクって、そしてニコニコそこに座っているあなたがすごい！（笑）」「添削しろと言われても私は手の下しようがない（笑）」とお手上げだった。
MC
浜田雅功
清水麻椰（MBSアナウンサー）
ゲスト（五十音順）
安藤美姫
石原伸晃
市川紗椰
小西桜子
バッテリィズ（エース・寺家）
牧野真莉愛（モーニング娘。'26）
山口もえ
薮宏太（Hey! Say! JUMP）
名人・特待生
梅沢富美男（特別永世名人）
こがけん（名人2段）
専門家ゲスト
夏井いつき（俳人）
野村重存（画家）