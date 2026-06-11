「ラブライブ!シリーズ×パ・リーグ6球団スペシャルコラボレーション」

■日本ハム ー DeNA（11日・エスコンフィールド）

11日にエスコンフィールドで行われた日本ハム-DeNA戦のファーストピッチに、人気声優の三宅美羽さんと進藤あまねさんが登場した。スカートふわりの豪快投球に場内から大歓声が起きた。

この試合は「ラブライブ!シリーズ×パ・リーグ6球団スペシャルコラボレーション」の一環として開催され、同作で声優を務めた2人が大役を任された。三宅さんは演じるセラス柳田リリエンフェルトの誕生日である6月26日、進藤さんは桂城泉の12月1日に合わせた背番号のホームユニホームを着用した。

両者ともにマウンドの手前から投球を開始。三宅さんは山なりながらも見事なノーバウンド投球を披露して満面の笑み。一方で進藤さんは豪快なフォームから投じるも、一塁側に大きく逸れるコロコロ投球となり、恥ずかしそうな表情を浮かべた。

投球を終え、三宅さんは「高めを意識しました」と振り返った。ファイターズファンで、2024年5月にもファーストピッチを務めた進藤さんは「左にそれちゃったのが悔しいですけど、緊張しつつも投げられてよかったです」とした。（Full-Count編集部）