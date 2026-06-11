シビック・タイプRと肩を並べる動力性能

ウェルズは、ヴェルティージュで数字的な動力性能は追求していないと主張する。それでも、0-100km/h加速は5.5秒で、約50km/hから110km/hまでの中間加速は5.7秒。息を呑む勢いとはいえないものの、手懐けやすさと興奮の、絶妙なバランスにある。

【画像】たおやかな往年の感覚 ウェルズ・ヴェルティージュ 今を生きるピュア・スポーツたち 全140枚

ホンダ・シビック・タイプRと肩を並べるといえば、速さが理解できる。免許の点数が吹き飛ぶ領域へ瞬間的には達せず、胸のすく速度上昇を堪能できる。アルピーヌA110は1秒近く鋭いが、ローンチコントロールとデュアルクラッチATが効果的だから。



ウェルズ・ヴェルティージュ 2.0R（英国仕様）

それ以上に、数字では表れない体験が魅惑的。フォード・デュラテック・ユニットは3700rpmでカムが切り替わり、吸気音がクレッシェンドし、8000rpm目掛けて吸い込まれるよう。アクセルペダルのストロークが長く、必要なパワーも引き出しやすい。

荒っぽさと生々しさが共存する個性は、量産エンジンのものとは思えないほど。ブレーキにはアンチロック機構が備わらないが、足裏へのフィードバックが豊かで、望み通りの制動力を得やすいことも高く評価したい。ペダル配置も理想的だ。

クラシカルな英製スポーツカーらしい操縦性

コーナリングは、A110のようにシャープなわけではない。ソフトなサスペンションとクイック過ぎないステアリングが調和した、往年のたおやかな感覚を呼び起こさせる。これぞ、まさにクラシカルな英国製スポーツカーの特徴だろう。

動的能力は高い。加減速時にノーズやテールは上下動し、旋回時はボディが外へ傾くが、タイヤは頼もしく路面を掴みスピードを保ちやすい。そのグリップ感は、ステアリングホイールだけでなく、しなやかなボディの動きからも把握できる。



ウェルズ・ヴェルティージュ 2.0R（英国仕様）

乗り心地の良さは、A110に劣らず。タイヤは小径で、路面の凹凸を拾いやすいものの、高速道路では流暢で快適なマナーに身を置ける。ダンパーの設定次第で、より好みの特性へ調整もできる。

1つ気になったのが、3速から2速へのシフトダウン。少し気を使って、レバーを動かす必要があるようだ。

コーナーをすり抜ける安定したスライド

ヴェルティージュの本領を堪能するなら、サーキット。僅かに負荷をかけつつ、アクセルやブレーキペダルの角度を積極的に変えれば、バランスの良い旋回が始まる。ステアリングホイールを切らずとも、安定したスライドでコーナーをすり抜けられる。

上手く操れば、LSDなしでも意欲的な脱出加速も可能。それが備わった方が、走りは一層高度になるはずだが。ただし、事前にダンパーは引き締めておく必要がある。シャシーの反応をタイトにしつつ、タイヤがフェンダーへ触れるのを防げる。



ウェルズ・ヴェルティージュ 2.0R（英国仕様）

ブレーキは、ディスクもパッドも市販品で低コスト。タイヤも、量販店で購入できる。ボディはFRP製だから、部分的な修理も難しくない。反面、メーカー保証は1年と短い。

燃費は、市街地や高速道路を交えた平均で12.0km/L。高速巡航なら16.5km/L近くへ伸び、満タンで800km近く走れる。良好な乗り心地と相まって、グランドツーリングにも充分対応できるはず。3000rpm前後でのエンジン音は、少々うるさいが。

小さなボディに詰まった豊満な魅力

少量生産のFRPボディだから、製造品質は必ずしも高いわけではない。キャビンは広くなく、快適に過ごせる体格の人はある程度限られる。だが、その2つを受け入れれば、ヴェルティージュは非常に魅力的なスポーツカーだといっていい。

流暢なサスペンションと最新のダンパーによって、優れた安定性と快適性、直観的な挙動を実現している。高速巡航をそつなくこなしつつ、1.0t以下の車重を活かし、情熱的な排気音を放って積極的に走らせたい衝動にも駆られる。その両立が素晴らしい。



ウェルズ・ヴェルティージュ 2.0R（英国仕様）

トラッドな英国製スポーツを現代的に再解釈した、孤高のヴェルティージュ。豊満な魅力が、小さなボディに詰まっている。

ウェルズ・ヴェルティージュ 2.0R（英国仕様）のスペック

英国価格：7万4995ポンド（約1575万円）

全長：3944mm

全幅：1770mm

全高：1142mm

最高速度：209km/h

0-100km/h加速：5.5秒

燃費：12.2km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：963kg（実測）

パワートレイン：直列4気筒1999cc 自然吸気

使用燃料：ガソリン

最高出力：250ps/7750rpm

最大トルク：17.1kg-m/5200rpm

ギアボックス：6速マニュアル／後輪駆動



ウェルズ・ヴェルティージュ 2.0R（英国仕様）