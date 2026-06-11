今年11月にデビュー5周年を迎えるなにわ男子。特設サイトをオープンし、アルバムもリリースするなど記念すべきアニバーサリーイヤーになるはずが、ここへ来て暗雲が立ち込めている。

6月7日の「文春オンライン」で、最年少メンバーの長尾謙杜（23）と、元E-girlsのメンバーで現在はインフルエンサーとして活動する稲垣莉生（27）との熱愛が報道された。

その翌日となる8日、なにわ男子は『CDTVライブ!ライブ!』（TBS系）の生放送に出演しSPライブを披露。長尾の挙動に注目が集まったが、パフォーマンス中は終始笑顔で、とくに変わった様子はなかった。一方SNSでは、“あるメンバー”が見せた険しい雰囲気が波紋を呼んでいた--。

「道枝駿佑さん（23）です。3月公開の映画『君が最後に遺した歌』で単独初主演を務め、9月、10月にも主演作が控えている、グループで1番の多忙ぶりを見せるメンバーです」（芸能ライター）

Xでは、道枝の表情やふるまいに言及するコメントが多く寄せられている。

《道枝くん、初心LOVEの冒頭シーン過去一顔曇ってたけど大丈夫なのか…》

《道枝さん多分もう長尾くんのこと許してくれない》

《道枝、ずっと冷たい笑い方してるな》

「たしかに道枝さんの表情はふだんと比べると少し硬いように見えました。『初心LOVE』を披露する際、いつもは曲が始まる瞬間からしっかりと表情を作っているのですが、今回は3秒ほどうつむいたままで、目線も下に向いていました。

また、パフォーマンス中に長尾さんと距離が近付いても、あまり目を合わさないようにしている印象を受けました。多忙で疲れているだけかもしれませんが……」（前出・芸能ライター）

実は、道枝と長尾の関係性については、以前からファンの間でたびたび話題に上がっていた。

「同い年で同期ということもあり、もともと仲が良かったのですが、2023年9月に長尾さんと元セクシー女優の三上悠亜さん（32）の熱愛が報じられて以来、二人の間に気まずい空気が流れているのではと危惧されています。

グループのブログに道枝さんと長尾さんの2ショットが上がらなくなったり、プライベートで交流しているエピソードをほとんど聞かなくなったりしたことで、ファンの間では心配する声も上がっていました。

道枝さんはノースキャンダルですし、グループをもっと有名にすべく、映画やドラマに立て続けに出演し、多忙なスケジュールをこなしています。3年間で二度も熱愛が報じられた長尾さんに対しては、思うところがあるのかもしれません」（前出・芸能ライター）

7月からは全国コンサートも控えているなにわ男子。会場に集まったファンの前では、いつも通りの仲睦まじい様子を見せてほしい--。