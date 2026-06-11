出会えたら即カゴへ！「売切れるのも納得の便利さ！」新作じゃないのに入手困難な100均商品

ダイソーの『泡タイプ洗剤対応 お掃除用スプレー』は、SNSでも話題の大人気掃除グッズ。未だ入手困難で、売り場で見つけたら超ラッキー！550円とは思えない実力派アイテムです。手動で加圧でき、水はもちろん、液体洗剤を泡状にして噴射することが可能。実際に使用してみたので、この機会に要チェックです♪

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商品情報

商品名：泡タイプ洗剤対応 お掃除用スプレー

価格：￥550（税込）

内容量（約）：2L

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480701042

SNSで話題！手動で加圧できる実力派お掃除スプレーをレビュー

ダイソーの『泡タイプ洗剤対応 お掃除用スプレー』は常温の水、または常温の液体洗剤に対応しているSNSでも話題のアイテム。

特にお風呂掃除で人気なようで、新商品でないにも関わらず未だに入手困難。運よく掃除グッズ売り場で見つけたので、早速購入してきました。

まずは驚くのがその容量。なんと2Lも入る設計なんです。また、ボトルには目盛りが付いており、窓付きなので一目で残量の確認ができます。

ハンドルにはロックが付いています。レバーを下に押しながら突起部分を前に押し込むと、レバーが固定されて連続噴射できる仕組み。

何度もレバーを引く手間がなくなるので、いつもの掃除がよりスムーズになるわけです。解除する時は、さらにレバーを押し込むことでロックが外れます。

上部にはポンプが付いており、これを押し引きすることでタンクを加圧します。ポンプを押す回数は15回以下にしてください。圧縮のし過ぎは故障の原因になるので注意が必要です。

ダイソーの『泡タイプ洗剤対応 お掃除用スプレー』の気になる使用感は？

実際に使ってみると勢いよく水が噴射され、550円とは思えない実力。お風呂掃除にはもちろん、窓やエアコン、室外機などの掃除でも活躍します。

電源等が要らないので、アウトドアでも使いやすいのが◎工具などの洗浄にも役立ちそうです。

詰め替え口はやや広めなので、洗剤を入れるのもラクちん。中に入れられるのは常温の水、または液体洗剤（泡タイプ）です。

説明書によると、「水と洗剤を適切な比率で混ぜることで、すぐに泡が出やすくなる」とのこと。泡が出にくい場合は、少しずつ水を足してベストな比率を探っていくのがよさそうです。

液状に比べて、泡状の洗剤は汚れた部分に留まってくれるのが嬉しいところ。ただ洗剤との相性や水の割合によっては、泡が緩めに出てくることがあります。

そういった場合は泡が周りに飛び散るため、周囲の掃除も一緒にしてしまうのが賢いかもしれません。

手動で泡を生成でき、ノズルを握り続けて指が疲れる…なんてこともないので、いつもの掃除が楽しくなります。

今回はダイソーの『泡タイプ洗剤対応 お掃除用スプレー』をご紹介しました。

強いてデメリットを挙げるなら、スプレー自体がかなり大きいこと。保管場所をしっかり確保してから購入するのがおすすめです。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。