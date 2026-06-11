メタ社がインスタグラムの有料プラン「Instagram Plus」を正式に開始し、世界的に順次提供が始まった。同社はサブスクリプションを通じて「より深い交流やカスタマイズ体験を提供する」と説明している。



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インスタの基本機能は従来通り無料で利用可能で、有料版は「あくまで追加機能を求めるユーザー向けのオプション」と位置付けられている。料金は月額3.99ドル（約600円）で、「Facebook Plus」も同額となるほか、「WhatsApp Plus」は2.99ドル（約450円）で提供される。



新機能は主に【交流強化】【分析機能】【カスタマイズ】の3つの分野に分かれている。



【交流強化】では、投稿を優先表示する「ストーリースポットライト」や、複数の公開範囲を設定できる機能、48時間表示のストーリー、アニメーション反応などが追加された。



【分析機能】では、ストーリーの再視聴回数の確認や、特定ユーザーが閲覧したかを検索できる機能、閲覧を通知せずにプレビューできる仕組みなどが導入されている。



【カスタマイズ】面では、アプリアイコンやプロフィールのフォント変更、プロフィール固定投稿の拡張、フィードに表示せず投稿できる機能などが利用可能となる。



メタ社は今後も機能追加を予定しており、広告に依存してきた収益モデルから、サブスク強化へと舵を切る姿勢を示している。



（ロイター／よろず～ニュース編集部）