「上司に評価される人」が必ずやっている習慣とは？

もっと評価してもらいたい。そう思ったことはないだろうか。815社・17万人の働き方を分析してきた専門家・越川慎司氏は、「評価とは、仕事の結果ではなく、日々の小さな習慣によって積み上げられた“信頼”によって決まります」と言う。たとえば「トラブル対応」。責任感のある人ほど、「自分でなんとかしなくては」と考えてしまうが、越川氏はその行動が評価の差を生んでいると指摘する。

では、どうすればいいのか。「もっと早く知りたかった」「大学生の娘に渡しました」「働くすべての人のバイブル」などの声が集まる同氏の著書 『会社から期待されている人の習慣115』 （ダイヤモンド社）から紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

信頼され、評価され、必要とされる人には「共通点」がある

「仕事で結果を出せば評価される」と考える人は多いが、それは真実ではない。

じつは仕事を振られた時点で、その人の評価はほとんど決まっている。

小さい仕事を振られれば、どんなに頑張っても評価は得られない。

一方で、重要な仕事や、他の人とは異なる特別な仕事を任されてもらえたら、結果を出したときのインパクトも大きい。

つまり「この人ならやってくれそう」と、期待され、成果につながる機会や仕事を任せてもらうことが重要なのだ。

この「期待感」を持たせられる人が、さらに評価され、出世し、必要とされて生き残っていく。

815社の17万人を対象にして「評価と行動の関係」を分析した越川氏によると、そういった人たちにはいくつもの「共通点」があるそうだ。

期待されない人の「トラブル対応」の習慣

たとえば、仕事でトラブルが起きたとき。

納期が危ない。

資料の方向性がズレている。

取引先の反応が思わしくない。

こんなとき、多くの人はこう考える。

「もう少し頑張ってみよう」

「まだ報告するほどではない」

「解決してから伝えよう」

責任感のある人ほど、一人で抱え込んでしまう。

だが、その判断が状況を悪化させることは少なくない。

火がついてから報告されても、打てる手は限られてしまう。

上司からすると、問題が起きたことよりも、それが「なかなか報告されなかった」ことのほうが深刻なのだ。

期待される一流は「うまくいっていない」ときこそ早く報告する

一方で、職場で信頼され、期待されている「一流」たちは、まったく別の行動をとる。

『会社から期待されている人の習慣115』という本には、こう書いてある。

調査において「仕事がうまくいっていないときは、早めに報告する」と答えた人の割合は、一般社員では27％であったのに対して、期待されている人では87％でした。

一般社員は火柱が上がってから報告してしまいますが、期待されている人は煙がくすぶっている状態で上司に報告しているのです。

――『会社から期待されている人の習慣115』より

評価される人は、問題が起きないから信頼されるのではない。

問題が小さいうちに共有するから、信頼されるのである。

その象徴的な習慣が「20％報告」だ。

期待されている人たちは、ひとまず20％の進捗で報告することを習慣にしていました。

資料や報告書など、「まだ途中経過ですが」と一言添えたうえで、「イメージは合っていますか？」と確認していました。

――『会社から期待されている人の習慣115』より

上司が評価しているのは、「失敗しない人」ではない。

問題を隠さず共有できる人。

途中経過でも相談できる人。

そして、改善を前提に動き続ける人なのだ。

火が出てからではなく、煙が見えた時点で動く。

その小さな習慣が、上司からの信頼を積み上げているのである。

『会社から期待されている人の習慣115』にはこの他にも、周囲に信頼され、評価されている人の習慣が115個収められている。

「私はもっと評価されていいはず」と感じている人は、多くの気づきが得られるだろう。

（本稿は、書籍 『会社から期待されている人の習慣115』 の一部を引用したオリジナル記事です）

越川慎司（こしかわ・しんじ）

株式会社クロスリバー 代表取締役社長

日系通信会社や外資ベンチャーなどを経て2005年にマイクロソフト米国本社へ入社。その後、日本マイクロソフトの役員としてExcelやPowerPointなどの事業責任者を務める。2017年には週休3日・複業を実践する会社、株式会社クロスリバーを設立し、800社以上の働き方改革を支援。年300回以上提供する企業向けオンライン講座の受講者満足度は平均96％、行動に移す受講者は95％以上。著書は『世界の一流は「休日」に何をしているのか』（クロスメディア・パブリッシング）や、『AI分析でわかった トップ5％社員の習慣』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）など33冊、累計130万部。NHK、TBS、テレビ東京、PIVOT、NewsPicksやReHacQなどメディア出演多数。