「5キロ増えた！」鈴木奈々、“ふっくらした”ランジェリー姿の比較ショット公開！ 「可愛いさが倍増」
タレントの鈴木奈々さんは6月10日、自身のInstagramを更新。体型の変化が分かるランジェリー姿を公開しました。
【写真】鈴木奈々の4年前と現在
コメントでは「今の方が可愛いね」「どっちもいい〜」「可愛いさが倍増してるよ！」「相変わらず魅力的！」「両方かわいいです」「今もちょうどいいね 顔が太らないのなぜ？」「僕は今の方が好きです」「今の方がいいんじゃない 女性の魅力がある」「今が好みです シルエットがお綺麗です」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】鈴木奈々の4年前と現在
「どっちもいい〜」鈴木さんは「4年前の私と比べてみた！左が4年前！右が今の私です！左が47キロの時で、右が52キロです 4年で5キロ増えた！最近ふっくらしたって言われます 今の体型も好きです」とつづり、ランジェリー姿の比較ショットを投稿。並べて見ると、体型の変化がよく分かります。どちらも魅力的で美しいです。
「我ながら谷間が凄いです！」4日にも、美しいランジェリー姿を披露していた鈴木さん。「我ながら谷間が凄いです！嬉しい！今が一番、自分の体に自信があります！」とつづっています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)