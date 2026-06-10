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190円でこの美味さ⁉︎ ブチギレ氏原が絶賛する「コッペ田島」の神メニューとは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「ただのコッペパンじゃない⁉︎“コッペ田島”をブチギレ氏原がレビューしてみた【重大発表あり】」と題した動画を公開した。ブチギレ氏原とサカモトが、人気のコッペパン専門店「コッペ田島（パンの田島）」の多彩なメニューを試食し、独自の視点でその魅力を徹底解剖している。



動画の冒頭、サカモトがコッペ田島の母体が「ドトール」であるという意外な事実を紹介して実食がスタート。分厚い具材が目を引く「ハムカツ」から始まり、「コク旨ソース焼きそば」では、パサパサ感のないパン自体のクオリティの高さに気づき、氏原は「パンが美味い」と感心する姿を見せた。



特に氏原が高評価を付けたのが「海老カツタルタルソース」だ。「パンも美味いけど味付けも含めて美味い」と、全体のバランスの良さを絶賛し、今回食べた中で1位に推すほどの完成度を見せた。また、変わり種の「明太のり塩ポテチ」は、パンにポテトチップスが挟んであるという異色の組み合わせだが、しなったポテトチップスとキャベツが絶妙にマッチし、二人は「めっちゃ美味い」と味付けの妙に舌を巻いた。



さらに、デザート系の「たっぷりリッチコッペバターホイップ」は、ドーナツ風の軽い生地とくどくないホイップクリームが特徴で、190円という価格以上の満足感に驚きの声を上げている。



動画の終盤では、2026年8月20日になかのZERO大ホールで「ブチギレお悩み相談室 THE LIVE3」を開催するという重大発表が行われた。独自の目線で展開される忖度なしのレビューからイベント告知まで、視聴者を飽きさせない彼ららしい熱量があふれる動画となっている。