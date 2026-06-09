女優の戸田恵梨香（37）が、8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）にゲスト出演。厳格だった父親について語った。

戸田は家族構成を聞かれると「兄がいて、妹がいます。真ん中長女で」とトーク。父親については「少林寺の師範をやっていて。5歳とか6歳とか小さい時に一緒に道場に兄と行って、（少林寺を）やっていたのはちょっとだけ記憶はあります」と振り返った。

父親は6年前に亡くなったが「とにかく怒られるのが怖すぎて、怒られないようにと生活してました」と苦笑い。門限についても「6時半です。私が上京しても6時半だったので」と明かし、スタジオを驚かせた。

戸田は女優を目指して16歳で上京後したが、門限のおきては続き「父が亡くなったのが6年前なので、6年ぐらい前まで6時半でした」と告白。くりぃむしちゅー上田晋也が「30過ぎまで！？実際守れないじゃん。仕事もあるし」と声を上げると、戸田は「東京にいる時はもちろんそうですけど、実家の神戸に帰ると6時半に帰って」と実家ではルールを守っていたという。

くりぃむしちゅー有田哲平が「大人になったからもういいよってならなかった？」と尋ねると、戸田は「ならなかったです」と回想。上田が「言わなかったの？『私もう大人だよ？』って」と質問すると、「それも言いましたし、『お友達と夜一緒にご飯に行きたいんだけど』って言ったら、友達に怒るんですよ。『恵梨香をどこに連れて行くんや！』みたいな。『ちゃんとした店なんかないやろ！』って」と厳格だった父親との思い出を語った。