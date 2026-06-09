イランが米国との戦闘終結に向けた交渉で条件とするレバノン情勢は悪化の一途をたどり、イランとイスラエルの交戦に発展した。

イランとの早期合意を望むトランプ米大統領は目算が狂った形だ。レバノン攻撃を続けるイスラエルの思惑も絡み、米イラン情勢は再び混迷してきた。（国際部 吉形祐司、ワシントン 阿部真司）

イラン外務省は７日、レバノンでの戦闘停止は米国と４月に合意した停戦の一部だとして、「レバノンを攻撃したイスラエルの停戦違反は、米国に直接的な責任がある」と批判した。

イランが当初からこの点を主張してきたのは、イスラエルをけん制できるレバノン拠点の親イラン勢力ヒズボラを存続させた上で、対米交渉を優位に進めるための切り札となるからだ。

イランは、ヒズボラがレバノン南部からイスラエルを追い出すまで戦う方針を支持する。イスラエルがこれに応じないことも、イスラエルと特別な関係にある米国が対応に苦慮することも想定内だ。レバノンでの戦闘の激化による対米交渉の長期化も辞さない構えだ。

これに対し、米国はイスラエルが対イラン交渉の障害になっている状況に不満を募らせている。１日にイスラエルとヒズボラが攻撃の停止で合意したと発表したトランプ氏は、顔に泥を塗られた格好だ。

トランプ氏は７日、英紙フィナンシャル・タイムズのインタビューで「（米イラン情勢では）私が決定を下す。彼（イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相）が下すのではない」と述べ、レバノンへの攻勢を強めたネタニヤフ氏へのいら立ちを隠さなかった。イスラエルには米イランの合意を受け入れる以外に「選択肢はない」とも語った。

出口戦略を描けないなか、対イラン交渉の先行きは一層不透明になっている。米ＣＮＮは、「トランプ氏に事態のエスカレーションを制御する力は限られている」とする専門家の分析を伝えた。

イランとの戦闘を早期に終結させたい米国と、イランやヒズボラの脅威を取り除きたいイスラエルとの思惑のすれ違いは、徐々に広がっているようだ。

イスラエル国家安全保障会議のチャック・フライリッヒ元副議長は本紙に、「イスラエルは（４月の停戦合意）当初から停戦を望んでいない。（イランの脅威を取り除く）軍事作戦を完遂したいのだ」と指摘した。