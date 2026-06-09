9.4chの「AVR-X3900H」

デノンは、新たな電流出力型DACを採用し、ワイヤレスサラウンド対応やチャンネルレベル表示などを可能にしたAVアンプ2モデルを6月26日に発売する。価格は、9.4chの「AVR-X3900H」が279,400円、7.2chの「AVR-X2900H」が202,400円。

7.2chの「AVR-X2900H」

3000シリーズは、Dolby AtmosやDTS:XのオブジェクトオーディオやAURO-3Dもサポート。全フォーマットに対応しているのが特徴。

9.4chのAVR-X3900Hは“最初のハイエンドAVアンプ”。そして7.2chのAVR-X2900Hは、映画だけでなくHi-Fiアンプとして音楽も十分楽しめる実力を持つ事から“AVアンプで始める初めてのオーディオアンプ”としても訴求している。

それぞれ、AVR-X3800H、AVR-X2800Hの後継モデルとなり、価格は上昇しているが、「それ以上のパフォーマンスの向上を実現した」という。

共通の音質的な進化ポイント

9.4chの「AVR-X3900H」

従来モデルは旭化成エレクトロニクスの電流出力型DACチップを採用していたが、AVR-X3900HとAVR-X2900Hはどちらも、シーラスロジックの最新32bit対応電流出力型DAC「CS4308S」を採用(AVR-X3900HはDACチップを2基、AVR-X2900Hは1基搭載)。

従来以上に明瞭で、豊かな情報量を備えたサウンドのために、DACを再検討し、様々なDACを比較試聴した結果、採用したという。

写真中央の黒いチップが、シーラスロジックの最新32bit対応電流出力型DAC「CS4308S」

DACの変更に伴い、周辺回路も再設計し、カップリングコンデンサーも再検討。I/V変換部には薄膜抵抗を採用するなどし、デノンの理想とするVivid & Spaciousなサウンドを追求した。

さらに、D/A変換回路を映像回路やネットワーク回路から独立した専用基板にマウントすることで、周辺回路との相互干渉を排除。D/A変換回路、信号ラインおよび電源ラインのレイアウトを最適化し、DACの性能を最大限に引き出している。

音質を大きく左右する電源部分のブロックコンデンサーも刷新。フラッグシップモデル「AVC-A1H」と同じ、コンデンサー内部の電解紙の素材を使ったほか、固定剤を使わない基本設計や、箔の引っ張り強度、巻きテンションの微調整にもこだわり、箔もAVC-A1Hと同じものを使用。このように、メーカーと共同で作り上げたカスタムメイドのブロックコンデンサーを2機種とも搭載する。

大電流の供給能力、低リーケージフラックス、低振動を追求した大型EIコアトランスを採用。プリアンプとパワーアンプそれぞれに専用の巻き線から電源を供給することで、相互干渉を抑え、サウンドの純度を高めた。

さらに、AVR-X2900Hの電源トランスには、新たに珪素鋼板とショートリングを追加することにより、従来よりもさらに漏洩磁束を低減。また、メイントランス内の振動を抑制するため、下部にプレートを追加した。

どちらのモデルも、全チャンネル同一構成のディスクリート・パワーアンプを搭載。

AVR-X3900Hは、放熱効率に優れる肉厚なアルミ押し出し材のヒートシンクに2枚の基板に分けた9chのアンプを搭載。効率的な放熱と不要振動を抑制した。

重要なパーツであるパワートランジスタは、パーツメーカーと共同開発したもので、半導体内部の回路パターンにまでこだわった高音質素子。サウンドマスターが目指したシャープな音像、高い分解能、しなやかな表現力を実現している。

AVR-X3900Hの内部

肉厚なアルミ押し出し材のヒートシンクに2枚の基板に分けた9chのアンプを搭載

入力段には高品位なフィルムコンデンサーを用い、フォーカス感と全帯域に渡るエネルギー感を向上。DCサーボ回路には大容量コンデンサーを用い、可聴帯域よりもさらに低い、超低域からの再生を可能にしている。

7.2chの「AVR-X2900H」

AVR-X2900Hも、パワートランジスタを上位モデルであるAVR-X3900Hと同じ素子に変更。クラスを超えた圧倒的にパワフルなサウンドを実現したとする。

「AVR-X2900H」の内部

パワートランジスタの素子は、2モデルとも同じものを採用している

徹底的なサウンドチューニングも実施し、パワーアンプ基板の信号ラインと電源供給ラインの低インピーダンス化、およびパーツ配置の最適化により、ノイズの影響を最小化。また、電源供給ラインを2系統に分割することで、チャンネル間のクロストーク、S/Nを改善。パワーアンプ入力段には、上位モデルと同じ高品位なフィルムコンデンサーも採用している。

進化した機能

機能面の進化として、発売後のアップデートにより、ワイヤレススピーカーをサラウンドスピーカー、もしくはサラウンドバックスピーカーとして使える機能が追加される。

対応するのは、新世代「DENON HOMEスピーカー」である、 DENON HOME 200/400/600の3モデル。DENON HOME 200はモノラルスピーカー、DENON HOME 400/600はステレオスピーカーとして使用できる。

組み合わせパターンとしては、DENON HOME 200×2台をワイヤレスサラウンドスピーカーとして背後に配置した5.1chシステム、DENON HOME 400か600のどちらか1台を、サラウンドスピーカーとして使用可能。

7.1ch環境では、サラウンドをDENON HOME 200×2台、サラウンドバック×2台を有線で構築したり、サラウンドスピーカー×2台を有線とし、サラウンドバックをDENON HOME 400か600のどちらか1台で構成できる。

ただし、DENON HOME 400か600のどちらか1台をサラウンドスピーカーとし、サラウンドバックを有線スピーカー×2で構成することはできない。これは、サラウンド用のDENON HOME 400、もしくは600の設置位置と、有線のサラウンドバック×2台の設置位置が近くなってしまうため。

DENON HOME 200×2台か、DENON HOME 400か600のどちらか1台を、サラウンドスピーカーとして使用可能

ワイヤレスサラウンドスピーカーのセットアップは、HEOSアプリを用いて行なうが、一度セットアップを完了すると、AVアンプ側の設定メニューからもワイヤレスのDENON HOME 200/400/600が認識できるようになり、有線スピーカーのレイアウト設定画面の中に、ワイヤレススピーカーも表示され、設定できるようになる。

ワイヤレスサラウンドスピーカーは、一度アプリから設定をすれば、有線スピーカーと同様に、AVアンプのメニューから細かな設定ができる

また、ワイヤレスサラウンドとして使っているスピーカーと、AVアンプとの接続の一時解除・再接続もHEOSアプリから簡単にできる。これにより、普段はDENON HOMEを単体スピーカーとして音楽再生などに使い、映画を楽しむ時にはアプリからAVアンプと再接続させ、ワイヤレスサラウンドスピーカーとして使うことができる。

「チャンネル・レベル・モニタリング機能」を搭載。再生中の各スピーカーの音量を、リアルタイムで画面上に表示するもので、どのスピーカーから音が出ているのかを視覚的に確認できる。この機能は、リモコンのオプションボタンで簡単にON/OFFできる。

AVR-X3900HはAtmosチャンネルエキスパンダー対応

9.4chのAVR-X3900Hは「Dolby Atmosチャンネルエキスパンダー」という機能を搭載する。

これは、9ch以上のスピーカーをレイアウト、例えばフロントハイトやトップミドルも設置した環境で、Dolby Atmos信号を再生する際に、スピーカーは設置しているものの、例えばフロントハイトなどに対応する音声信号がソースに無く、フロントスピーカーが鳴っていない時に、デノン独自の音声処理技術により、隣接するチャンネルの音声を合成して再生してくれる機能。

上記の場合は、フロントチャンネル信号と、トップミドルの信号を合成して、フロントハイトから再生する。言わば、“スピーカーを遊ばせない”機能であり、これを活用すると、より繋がりの良い、臨場感のあるサウンドが楽しめるという。Atmosチャンネルエキスパンダーの効果は「強」、「弱」の2段階で調整可能。

この調整は、鳴っていないスピーカーに対して、周辺のスピーカーの音を足し合わせたものを鳴らす際に、鳴っているスピーカーの音量に対して、2タイプの比率(足しこむ音量の比率/高＝強、低＝弱)を意味している。

チャンネル・レベル・モニタリング機能を使ったところ。フロントハイトが鳴っていないのがわかる

チャンネルエキスパンダーを使うと……

……フロントハイトが鳴るようになる

なお、AVR-X3900HとAVR-X2900Hのどちらも、Dolby Atmos Height Virtualizer、DTS Virtual:Xに対応。ハイトスピーカーやサラウンドスピーカーを設置していない環境でも、高さ方向を含む様々な方向からのサウンドに包み込まれる音場を、仮想的に再現する機能を備えている。ただし、スピーカーバーチャライザーが「オン」の時は、前述のチャンネルエキスパンダーは利用できない。

その他の特徴

AVR-X3900Hは、9chのパワーアンプを搭載し、プロセッシングは最大11.4chまで対応。11.4chプリアウトを装備し、パワーアンプを追加してシステムの拡張や音質のグレードアップが可能。ステレオパワーアンプを追加すれば11chまで拡張でき、その場合、ハイトスピーカーは最大6chまでアサインできる。

サラウンドバックやハイトスピーカーを使用しない場合には、フロントL/Rスピーカーの駆動に4チャンネルのアンプを使って高音質化するバイアンプや、2系統のフロントスピーカーを切り替えて使用できる「A+B」も可能。

さらに、AVR-X3900Hでは、新たにセンタースピーカーのバイアンプ駆動にも対応。駆動力が向上するだけでなく、ウーファーが生成する逆起電流がツイーターに影響を与えない利点もある。

AVR-X3900Hは独立した4系統のサブウーファープリアウトを装備、音量レベルとリスニングポジションまでの距離を個別に設定できる。マニュアルでの設定に加え、Audyssey Sub EQ HTによる自動設定も可能。4系統のサブウーファーすべてから同じ音を再生する「スタンダード」と各サブウーファーの近くにある「小」に設定されたスピーカーの低音を再生する「指向性」の2モードから選択できる。

AVR-X2900Hは、5.1.2のスピーカー配置に対応。2つのハイトスピーカーを接続できる。ハイトスピーカーには、フロントハイト、トップフロント、トップミドル、フロントDolby Atmosイネーブルド、サラウンドDolby Atmosイネーブルドのいずれかを選択可能。

サラウンドバックやハイトスピーカーを使用しない場合には、フロントL/Rスピーカーの駆動に4チャンネルのアンプを使って高音質化するバイアンプ、2系統のフロントスピーカーを切り替えて使用できる「A+B」も設定できる。

どちらのモデルも、HDMI入力用ジッターリダクション機能を搭載。HDMI端子から入力されるデジタルオーディオ信号に対して、マスタークロックに含まれるジッターを低減することで、より正確なタイミングでのD/A変換を実現。原音に忠実で明瞭度が高く、ディテールの情報量が豊かなサウンドを再生できるという。この機能は、すべてのHDMI入力ソースに対して作用する。

音場補正技術として、AVR-X3900Hは「Audyssey MultEQ XT32」、AVR-X2900Hは「Audyssey MultEQ XT」を搭載。

付属のマイクを使ってスピーカーの有無やサイズ、距離、音量などを自動的に設定してくれる。最大8カ所で測定したデータを解析することによって、スピーカーごとの周波数特性の違いや部屋の反響音などの音響的な問題を取り除き、多人数で映画を観る場合でも全員が理想的なサウンドステージを体感できるように補正できる。

AVR-X3900HはSub EQ HTも搭載し、最大4台のサブウーファーを個別に測定し、それぞれに最適な音量、距離の設定および、Audyssey MultEQ XT32の信号処理を行なえる。

有料の「Audyssey MultEQ Editor」アプリも利用可能。AVアンプ単体では設定できない詳細な調整項目が用意されており、部屋に起因する音響的な問題に対してさらに精密なカスタマイズが可能、こちらも有料だが、Dirac Liveにも対応する。

AVR-X3900Hは、8K/60Hzと4K/120Hzの映像信号に対応するHDMI入力を6系統、出力を2系統装備。AVR-X2900Hは、8K/60Hzと4K/120Hzに対応するHDMI入力を3系統、出力を2系統装備。

どちらのモデルも、新たに1440p(50Hz/60Hz/100Hz/120Hz)の映像信号の入出力に対応。AMD FreeSyncにも対応し、ティアリングやちらつきのない映像で快適にゲームを楽しめる。

HDMI出力端子からの300mAの電源供給も可能。電源供給を必要とする長尺のHDMIケーブル使用時にも高品位かつ安定した伝送ができる。

背面に給電専用のUSB端子も備え、FireTVなどを接続した際の電源供給にも対応する。

AVR-X3900Hの背面

AVR-X2900Hの背面

HEOSのネットワークプレーヤー機能も搭載。Amazon Music HDやAWA、Deezer HiFi、Qobuz、Spotify、SoundCloudなどをサポート。NASやPCなどのミュージックサーバーやUSBメモリーに保存したDSDファイル、ハイレゾ音源の再生も可能。AirPlay 2や、Bluetoothの送受信機能も備えている。

ワイドFM対応のFM/AMラジオチューナーも搭載。

付属の赤外線リモコンには、照明を落とした環境でも操作しやすいように、バックライトが新たに搭載された。

筐体デザインも進化。Aシリーズのデザインを踏襲したものとなり、フロントパネルが少し前へと押し出されたものになっている。

フロントパネルが少し前へと押し出されたデザインになった

本体やリモコンにはクイックセレクトボタンを備え、そこに入力ソース、音量、サウンドモードの設定などを記憶できる。

環境問題への取り組みとして、パッケージに使用するプラスチックを削減。これまでのモデルには12種類のプラスチックパッケージを使っていたが、新パッケージではこれをゼロにしている。

AVR-X2900Hのパワーアンプ数は7chで、定格出力は95W+95W(8Ω、20Hz～20kHz、THD 0.08%、2ch駆動)。実用最大出力は140W+140W(6Ω、1kHz、THD 10%、2ch駆動)、185W(6Ω、1kHz、THD 10%、1ch駆動)。

HDMI以外の音声入出力端子は、アナログ入力×4、PHONO入力(MM)×1、光デジタル入力×2、同軸デジタル入力×1、 サブウーファープリアウト×2、ゾーンプリアウト×1、ヘッドフォン出力×1。

外形寸法は、アンテナを寝かせた場合で434×341×167mm(幅×奥行き×高さ)で、重量は9.7kg。消費電力は500W。

AVR-X3900Hのパワーアンプ数は9ch。定格出力は105W+105W(8Ω、20Hz～20kHz、THD 0.08%、2ch駆動)、実用最大出力は170W+170W(6Ω、1kHz、THD 10%、2ch駆動)、215W(6Ω、1kHz、THD 10%、1ch駆動)。

HDMI以外の音声入出力端子は、アナログ入力×5、PHONO入力(MM)× 1、光デジタル入力×2、同軸デジタル入力×2、 11.4chプリアウト×1、ゾーンプリアウト×1、ヘッドフォン出力×1。

アンテナを寝かせた外寸は、434×389×167mm(幅×奥行き×高さ)で、重量は12.5kg。消費電力は660W。