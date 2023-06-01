日立 コードレス スティッククリーナー スタンド式充電台付き

Amazonにて、日立の掃除機がセール価格で販売されている。期間は6月22日23時59分まで。

期間中、コードレススティッククリーナーのサイクロン式と紙パック式や、630Wの強力パワーで微細なごみもしっかり吸引する紙パック式クリーナーなどがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

日立 コードレス スティッククリーナー パワかるスティック スタンド式充電台付き PV-BL50L

軽い力で掃除ができる軽量1.4kgのサイクロン式スティッククリーナー。「ごみくっきりライト」で見えにくいごみも浮かび上がらせ、取り回しやすく押しても引いてもごみを吸い込む「シンクロフラップ」、髪の毛などがからまりにくい「からまんブラシ」を搭載している。

日立 掃除機 かるパック 紙パック式クリーナー CV-KP300M N ライトゴールド

強烈パワー630Wで微細なごみもしっかり吸引。小型・軽量2.9kg（本体質量）で移動や取り回しもラクに行なえる。ごみがよく見える白色LEDライト、軽くて取り回しやすく引くときもごみを吸う「パワフル スマートヘッド light」、髪の毛などがからまりにくいループ形状の「からまんブラシ」を搭載。

日立 コードレス スティッククリーナー ハンディクリーナー スタンド付き ライトラベンダー PKV-BK50L V

吸引力が続く紙パック式のコードレススティッククリーナー。「ごみくっきりライト」で見えにくいごみも浮かび上がらせ、小型・軽量でもきわだつパワーでごみをしっかり吸い取る。取り回しやすく押しても引いてもごみを吸い込む「シンクロフラップ」、髪の毛などがからまりにくい「からまんブラシ」を搭載。